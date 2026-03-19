Nổ mìn khai thác đá, nhiều nhà dân bị thủng mái

Sau đợt nổ mìn khai thác đá tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, đá văng xa hàng trăm mét làm 5 nhà dân bị thủng mái, vỡ ngói, người dân hoảng loạn.

Theo người dân, khoảng 11h ngày 18/3, Công ty Cổ phần 207 nổ mìn tại mỏ đá ở khu vực Tiền Phong. Sau tiếng nổ lớn, bụi bay mù mịt, nhiều viên đá văng xa, rơi vào khu dân cư.

Nhiều nhà dân bị thủng mái do nổ mìn khai thác đá Mỏ đá gần khu dân cư. Video: Đắc Thành

Bà Đoàn Thị Nga, sống cách mỏ khoảng 500 m, cho biết đang nấu cơm thì nghe tiếng nổ lớn, đá bay ào vào nhà. Mọi người trong thôn hoảng sợ, chạy tán loạn. Sau đó, bà phát hiện một hòn đá to gần bằng mũ bảo hiểm xuyên thủng mái tôn, rơi xuống giường tầng trên; phần mái fibro ximăng nhà dưới bị vỡ, nhiều mảnh rơi xuống nền. "May mắn tôi chưa nằm nghỉ trưa nên tránh được nguy hiểm", bà nói.

Theo bà Nga, mỏ đá hoạt động hơn 15 năm, nằm sát khu dân cư với gần 40 hộ. Ngoài bụi và tiếng ồn, việc nổ mìn hai lần mỗi ngày vào khoảng 11h và 17h khiến người dân luôn lo sợ đá văng trúng nhà, trúng người. Nhiều nhà xuất hiện vết nứt do rung chấn.

Đá xuyên thủng mái nhà rơi xuống giường bà Nga. Ảnh: Đắc Thành

Tương tự, bà Nguyễn Kim Ngân cho biết vừa đi làm về thì nghe tiếng nổ, đá rơi xuống vườn và mái nhà. Một hòn đá gần bằng đầu người xuyên thủng mái tôn đường kính khoảng 20 cm, rơi xuống giường và vỡ làm ba. "Nếu con tôi nghỉ trưa ở nhà như mọi hôm thì rất nguy hiểm", bà chia sẻ.

Người dân cho biết tình trạng đá văng đã xảy ra nhiều lần. Dù đã phản ánh, chính quyền và các đoàn kiểm tra của tỉnh đã về làm việc, nhưng sự việc vẫn tái diễn.

Đá rơi thủng mái tôn nhà dân. Ảnh: Đắc Thành

Sau vụ nổ, nhiều hòn đá lớn cũng rơi xuống đường ray, nhân viên tuần tra phải dọn dẹp để đảm bảo an toàn chạy tàu.

Mỏ đá của Công ty Cổ phần 207 được cấp phép từ năm 2011, diện tích gần 5 ha, thời hạn 30 năm. Khu vực giáp sông Gianh, đường liên xã, tuyến đường sắt Bắc - Nam và khu dân cư.

Ông Phùng Quang Đạt, Giám đốc công ty, cho rằng sự cố do trong quá trình khoan không phát hiện hốc rỗng trong lòng đá, khi nổ tạo áp lực đẩy đá văng xa.

Mỏ đá của Công ty cổ phần 207 nổ mìn văng trúng nhà dân. Ảnh: Đắc Thành

Chủ tịch UBND xã Nam Ba Đồn Nguyễn Văn Khánh cho biết vụ việc làm 5 nhà dân bị thủng mái, vỡ ngói, nhiều hộ khác bị đá rơi vào vườn, một số lăng mộ hư hỏng, may mắn không có người bị thương. Xã đã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành để làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục.

Đắc Thành