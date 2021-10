Nỗ lực trở thành ngôi sao Hollywood của kẻ bạo loạn ngục tù

Anh làm việc lặt vặt, thợ làm vườn, bán hàng, và dành cả buổi tối để tham gia các cuộc họp mặt hỗ trợ tái hoà nhập, tư vấn về tác hại của lạm dụng cocaine. Trong một lần hỗ trợ các dảnh quay liên quan phân đoạn nhà tù của bộ phim chủ đề vượt ngục, Runaway train, cuộc đời Danny vĩnh viễn thay đổi.

Phim trường khi đó có mặt tiểu thuyết gia tội phạm nổi tiếng, Edward Bunker, biên kịch phim. Ông cũng từng là tù nhân của San Quentin và ngay lập tức nhận ra tay đấm vô địch ngày nào ở sân trại giam và giới thiệu Danny làm huấn luyện viên cá nhân, cố vấn quyền anh của diễn viên chính, Eric Roberts. Danny được trả 320- 350 USD mỗi ngày.

Edward Bunker cũng thuyết phục được đạo diễn Andrei Konchalovsky cho Danny diễn một vai nhỏ, khẳng định rằng trải nghiệm cá nhân của Danny khi ở tù sẽ khiến bộ phim thêm chân thực.

Danny Trejo nổi tiếng với các vai diễn gai góc trong các bộ phim ăn khách Hollywood. Ảnh: NME

Danny sau đó ngày càng được các đạo diễn và đại lý tuyển diễn viên để mắt đến. Đó là một chặng đường dài từ những vai phụ đến những vai chính, nhưng Danny đã phát triển thành một diễn viên chuyên nghiệp làm việc cùng với những đại thụ thế giới diễn xuất như Al Pacino và Nicolas Cage, đồng thời truyền cảm hứng cho những thanh niên tù tội với câu chuyện đời mình.

Được viết riêng cho Danny, bộ phim Machete ra mắt năm 2010 đạt doanh thu phòng vé 44 triệu USD. Đối với kẻ buôn ma túy và tên cướp có vũ trang bị kết án, người đã phải đối mặt với bản án tử hình như Danny, việc được bước những bước tự do dưới ánh sáng mặt trời đã là một điều kỳ diệu. Do đó, đi trên thảm đỏ Hollywood, với Danny, hẳn là giấc mơ ở một cuộc đời khác.

Giữa năm nay, Danny xuất bản cuốn hồi ký Trejo: My Life of Crime, Redemption và Hollywood , dành vị trí thứ 4 trong danh sách sách bán chạy nhất của The New York Times, tháng 7 vừa qua. Ngoài ra, ông cũng là chủ của chuỗi 8 nhà hàng đồ ăn Mexico, cà phê và bánh ngọt nổi tiếng ở trung tâm Los Angeles.