Nỗ lực trẻ lại của người phụ nữ U80

MỹDeborah, 78 tuổi, ở Mỹ đã làm lại toàn bộ gương mặt từ căng da, tạo hình cổ, nâng chân mày, làm mờ nếp nhăn, chữa sụp mí mắt để được trẻ lại.

Người phụ nữ sống ở ngoại ô New York cho biết hàng ngày đều duy trì thói quen tập luyện yoga và Pilates để giữ dáng, khiến cơ thể luôn săn chắc. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 70, bà nhận thấy các dấu hiệu lão hóa trên khuôn mặt dù chăm sóc da kỹ càng.

"Nhìn ngấn mỡ ở cổ cũng khiến tôi thấy tự ti. Tôi nghĩ mình sẽ sống thọ nên quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để luôn tràn đầy năng lượng", bà Deborah nói.

Vài ngày nay, đoạn video ghi lại hành trình "lột xác" của bà Deborah được đăng trên TikTok thu hút gần một triệu lượt xem. Nhiều người ngưỡng mộ sự tự tin và khen ngợi kết quả phẫu thuật rất "tự nhiên" của bà.

Deborah, 78 tuổi, ở Mỹ trước (trái) và sau (phải) khi phẫu thuật căng da mặt. Ảnh: People

Deborah cho biết tháng 6/2023, bà tìm đến bác sĩ Vito C. Quatela, một chuyên gia thẩm mỹ nổi tiếng thế giới để xin tư vấn và thực hiện. Bà đã trải qua ca phẫu thuật 8 tiếng gồm các kỹ thuật như căng da mặt và tạo hình cổ để phục hồi đường nét trẻ trung, xử lý vùng mí mắt dưới để đôi mắt sáng hơn, nâng chân mày để mở rộng phần trên của khuôn mặt và điều trị laser quanh miệng để làm mờ nếp nhăn.

"Mục tiêu là tạo ra một vẻ ngoài tự nhiên, hài hòa và giúp bà ấy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình", bác sĩ Vito C. Quatela giải thích.

Quá trình hậu phẫu, bà Deborah ở lại trung tâm y tế 10 ngày để được theo dõi. Bà cho biết chồng bà đã sốc khi nhìn thấy mặt bà sưng tím sau phẫu thuật. "Chồng tôi nói tôi trông như vừa trải qua một trận đấu quyền anh và thua toàn tập", bà kể.

Tuy nhiên, vết bầm tím và sưng đã nhanh chóng tan biến. Sau hơn 6 tháng, bà Deborah cảm thấy hoàn toàn bình phục và hài lòng với kết quả. Bà bắt đầu nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và người thân. Chồng bà cũng không ngừng khen ngợi diện mạo mới của vợ.

