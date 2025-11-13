Nỗ lực thoát khỏi kẻ bắt cóc của hai thiếu nữ

MỹTamara Brooks và Jacque Marris gặp nhau lần đầu trong khốn cảnh cùng bị kẻ hiếp dâm bắt cóc lên một chiếc xe lúc nửa đêm, nên hợp sức phản kháng.

Khoảng 23h30 ngày 1/8/2002, Tamara Brooks, 16 tuổi, lái xe đến khu Quartz Hill, California cùng người bạn Eric Brown, 18 tuổi.

Ngay sau đó, tên tội phạm chuyên nghiệp Roy Ratliff, 37 tuổi, lái chiếc xe Saturn màu xám ăn cắp được đến gần họ. Ban đầu Tamara nghĩ Roy là cảnh sát, cô và bạn đã gặp rắc rối, nhưng rồi nữ sinh nhìn thấy súng.

Hắn nói "Đưa hết tiền cho tao", hơi thở nồng mùi rượu.

Tamara không mang ví, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cổ họng nghẹn lại, run rẩy sợ hãi. Roy bảo Eric ra khỏi xe, nam sinh liên tục nói "Tôi không muốn chết".

Tamara lúc này không nói được gì mà chỉ thầm cầu nguyện "được sống để gặp lại gia đình".

Sau đó, Roy lôi Eric ra ngoài, trói bằng băng dính rồi quay lại dán chặt cánh tay Tamara vào tay vịn ghế xe.

Đúng lúc này, Jacque Marris, 17 tuổi, cùng người bạn Frank Melero, 19 tuổi, cũng lái xe đến Quartz Hill và đỗ xe gần đó. Roy chuyển sự chú ý sang họ.

"Đột nhiên hắn xuất hiện bên cửa sổ xe, dí súng vào mặt tôi và bảo ném ví ra. Hắn lấy khoảng 60 USD và có vẻ rất tức giận", Frank kể lại. Chàng trai trẻ bị dí súng vào lưng khi ra ngoài để lấy dây thừng ở phía sau xe theo yêu cầu của Roy.

Thấy một nhân viên bảo trì lái xe đến gần, Roy chĩa súng vào Frank, ra lệnh im lặng và không được cử động. Khi nhân viên rời khỏi, hắn trói Frank vào ghế lái rồi dẫn Jacque đến nơi đậu ôtô của Eric.

Khi ngồi vào ghế sau, Jacque thấy một đôi chân. Ban đầu, cô nghĩ đó là một xác chết. Nhưng đôi chân đó là của Tamara. Hai cô gái chưa bao giờ gặp nhau.

Khi Roy phóng xe đi, Frank tự giải thoát được và dùng điện thoại di động gọi cho mẹ. Người mẹ báo cảnh sát. Eric được giải cứu sau đó và mô tả chiếc Ford Bronco bị đánh cắp của mình cho cảnh sát.

Chính quyền mở cuộc truy lùng quy mô lớn, công khai thông tin và hình ảnh của hai nạn nhân cùng chiếc xe Bronco để mong người dân cung cấp manh mối.

Jacque Marris (trái) và Tamara Brooks xuất hiện trên bìa tạp chí People tháng 8/2002 sau vụ bắt cóc.

Kế hoạch phản kháng của hai cô gái

Theo thám tử Fred McNutt, Roy trang bị hai khẩu súng và đạn dược. Cảnh sát sau đó xác nhận cả hai cô gái đều bị tấn công tình dục.

Roy hứa đưa hai cô gái trở lại Quartz Hill, nhưng không làm vậy. Họ lái xe khoảng 30 phút giữa đêm khuya. Khi xe dừng lại, hai cô gái được phép tháo khăn bịt mắt. Có lúc, cửa bên phía Jacque hé mở. Cô có cơ hội chạy trốn nhưng không nỡ bỏ lại Tamara. "Tôi không biết hắn sẽ làm gì Tamara, liệu hắn có làm em ấy đau đớn hơn những gì hắn đã làm hay không", Jacque chia sẻ.

Khi Roy lại lái xe đi, Jacque lặng lẽ nắm lấy tay Tamara. Họ không dám nói gì, nên Jacque viết từng chữ lên lòng bàn tay Tamara. Câu đầu tiên của cô là: "Cần kế hoạch". Tamara trả lời: "Con dao".

Tamara biết Eric giữ một con dao Bowie trong hộc trên cần số nên nghĩ nếu lấy được nó, họ có thể tìm cơ hội tấn công Roy trong lúc hắn đỗ xe để chợp mắt. Lúc này, cả hai bị trói tay bằng băng dính, có một sợi dây thừng quấn quanh cổ Jacque, trói vào Tamara.

Ngay sau bình minh, Roy lái xe đến một con đường đất hẻo lánh, nạp đạn và bắn hai phát súng vào hẻm núi trống rỗng. Jacque nghĩ hắn định giết họ nên quyết định phải hành động ngay.

Khi Roy gục đầu chợp mắt trong xe, hai cô gái chật vật thoát khỏi dây thừng và băng dính. Tay cầm súng của Roy đang đặt trên đùi, nếu họ bỏ chạy, hắn có thể dễ dàng bắn hạ. Jacque chộp lấy con dao lao vào đâm Roy, Tamara cầm chai rượu trên ghế trước đập vào mặt hắn với ý đồ làm vỡ cặp kính dày để hắn không nhìn thấy gì, đẩy ra khỏi xe rồi khóa cửa lại.

Tuy nhiên, Roy chỉ bị thương. Hắn hét lên "Mở cửa ra, không tao giết mày!" rồi bắn một phát súng cảnh cáo qua đầu xe. Hai cô gái phải cho hắn vào. Roy nói muốn bắn một trong hai người vì mình hắn không thể xử lý cả hai, sau đó lẩm bẩm "Ai tìm thấy kính của tao trước thì sống". Nhưng hai cô gái cự tuyệt, sát cánh bên nhau.

Cuộc đấu súng trên sa mạc

Khi Roy phóng xe với tốc độ cao, một công nhân sửa đường báo cáo đã nhìn thấy chiếc Bronco cách Quartz Hill 160 km về phía bắc. Chẳng mấy chốc, máy bay trực thăng và xe cảnh sát bao vây Roy ở khu vực sa mạc hoang vắng. Hắn lái xe lao vào bụi rậm, suýt lật nhào, rồi bị kẹt vào một tảng đá.

Khi cảnh sát dần tiếp cận chiếc Bronco, Roy nhảy lên lưng ghế, tay lăm lăm khẩu súng đã lên đạn, hét lên: "Tôi đang giữ các cô gái. Tốt hơn hết là các anh đừng bắn, nếu không họ sẽ chết".

Cảnh sát trưởng hạt Kern, Carl Sparks, cho biết cảnh sát không thấy hai cô gái nằm trên ghế sau xe của kẻ bắt cóc cho đến khi vụ nổ súng bắt đầu.

Roy chĩa súng vào một trong hai cảnh sát đầu tiên đến hiện trường, bóp cò, bắn ra ngoài cửa sổ. Các sĩ quan bắn trả, vỏ đạn và mảnh kính bay tứ tung. 17 viên đạn đã bắn trúng chiếc Bronco trong vài giây đấu súng dữ dội, khói mù mịt.

Khi các cô gái được đưa ra khỏi xe, Roy giơ súng một lần nữa rồi bị cảnh sát bắn chết, chấm dứt thử thách kéo dài 12 tiếng.

Theo Tamara, cả hai không hề khóc trong suốt những giờ bị bắt cóc, chỉ đến khi biết mình đã an toàn, họ mới bật khóc nức nở.

Hai thiếu nữ được nhà chức trách giải cứu sau cuộc đấu súng trên sa mạc. Ảnh: Tulsa World

Theo hồ sơ, Roy đang bị truy nã với 5 tội danh tấn công tình dục vào tháng 10/2001, phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết án. Hắn đã trải qua 13 năm vào tù ra tội vì trộm cắp và tàng trữ chất bị kiểm soát, được ân xá vào tháng 7/2001 rồi biến mất.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau vụ việc, cảnh sát trưởng tuyên bố kẻ bắt cóc là cựu tù nhân đang bỏ trốn, không còn gì để mất và sẽ giết, chôn các nạn nhân nếu cảnh sát không đến kịp thời. "Tôi thực sự tin rằng hai cô gái có thể chỉ cách nguy cơ bị giết và chôn vùi ở đâu đó ngoài khe núi trong khoảng 10 phút nữa", ông Carl nói.

Vào hè 2002, thời điểm xảy ra nhiều vụ bắt cóc trẻ em kinh hoàng, cuộc trốn thoát táo bạo của Tamara và Jacque được cảnh sát gọi là "chiến lược cho sự sống còn".

Mùa xuân 2003, Tổng thống George W. Bush ký biên bản thành lập hệ thống "Cảnh báo Amber" toàn quốc để giúp tìm kiếm trẻ em bị bắt cóc bằng cách thông báo ngay cho công chúng vào những giờ đầu tiên quan trọng. Tamara và Jacque nằm trong số những người sống sót sau vụ bắt cóc tham dự buổi lễ tại Nhà Trắng.

Tamara và Jacque trở thành biểu tượng của hy vọng, gửi gắm thông điệp "đừng bao giờ nói chết". Họ muốn mọi người biết rằng tất cả đều có sức phục hồi và lòng can đảm để vượt qua những giờ phút đen tối nhất.

Tuệ Anh (theo People, CBS)