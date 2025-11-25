Nỗ lực 'sống sót thần kỳ' của thiếu nữ bị kẻ hiếp dâm vứt xuống núi

MỹBị kẻ đồi bại chặt hai tay rồi vứt xuống hẻm núi sâu 9 m, thiếu nữ 15 tuổi Mary Vincent kiên cường bò lên, đi bộ gần 5 km đến con đường gần nhất để cầu cứu.

Mary Vincent lớn lên ở Las Vegas, bỏ nhà ra đi năm 15 tuổi sau khi bố mẹ ly hôn. Cô chuyển đến California cùng bạn trai, sống tạm bợ trong xe hơi. Tuy nhiên, anh ta sớm bị bắt vì tội cưỡng hiếp một cô gái tuổi teen khác, từ đó Mary phải tự xoay xở.

Ngày 29/9/1978, Mary quyết định đi nhờ xe gần 640 km đến nhà ông ở Corona, California. Khi Lawrence Singleton, cựu thủy thủ tàu buôn 50 tuổi, dừng xe và đề nghị chở, cô ngây thơ nhận lời vì trông ông ta có vẻ thân thiện.

Từ lúc Mary lên chiếc xe van màu xanh, Lawrence tỏ ra quan tâm khi thấy cô hắt hơi, hỏi có bị ốm không rồi đặt tay lên cổ cô để kiểm tra nhiệt độ. Mary nghĩ đó chỉ là hành động thể hiện sự tử tế, sau đó nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Tuy nhiên, lúc tỉnh dậy, Mary nhận ra họ đang đi sai đường. Cảm thấy bất an, cô tìm thấy một cây gậy sắc nhọn trong xe, chĩa về phía Lawrence và ra lệnh cho ông ta quay đầu xe. Lawrence giải thích đã rẽ nhầm và bắt đầu lái xe trở lại đúng hướng. Nhưng không lâu sau, ông ta dừng xe ở một con đường vắng vẻ gần Modesto, California, nói muốn đi vệ sinh.

Mary cũng bước ra khỏi xe để duỗi chân và cúi xuống buộc dây giày. Tận dụng cơ hội, Lawrence đánh vào đầu khiến cô bất tỉnh và lôi vào phía sau xe để cưỡng hiếp. Hắn trói cô gái nhiều giờ liền, dọa giết nếu hét lên.

Sáng hôm sau, khi Mary cầu xin được thả, Lawrence đột nhiên nói: "Cô muốn tự do à? Tôi sẽ giải thoát cho cô". Sau đó, hắn cầm rìu chặt đứt cả hai cánh tay của Mary từ khuỷu tay trở xuống và nói: "Được rồi, giờ cô được tự do".

Lawrence đẩy Mary xuống hẻm núi Del Puerto và bỏ mặc cho chết.

Sống sót thần kỳ

Mary nhớ lại lúc cố trét bùn đất lên tay để cầm máu đã nghĩ: "Mình không thể gục được. Hắn ta sẽ làm điều này với người nào đó khác. Mình không thể để điều đó xảy ra".

Trong tình trạng khỏa thân và lúc tỉnh lúc mê, Mary cố gắng bò ra khỏi hẻm núi và đi bộ gần 5 km trở lại Xa lộ Liên bang số 5. Cô giữ thẳng phần còn lại của cánh tay lên để không mất quá nhiều máu.

Theo Los Angeles Times, chiếc xe đầu tiên mà Mary nhìn thấy đã quay đầu và tăng tốc bỏ chạy, vì quá sợ hãi khi nhìn thấy cô. May mắn thay, một chiếc xe khác đã dừng lại và chở đến bệnh viện gần đó.

Sau ca phẫu thuật phức tạp, Mary được cứu sống, mất thêm nhiều năm tập vật lý trị liệu để thích nghi với tay giả và điều trị tâm lý chuyên sâu.

Mary Vincent phải sống với tay giả sau vụ án năm 1978. Ảnh: Film Daily

Mary còn giúp cảnh sát phác họa chân dung chi tiết về Lawrence, từ đó nhanh chóng xác định được hắn và bắt giữ.

Theo People, Lawrence nghiện rượu nặng, đã trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại và có mối quan hệ căng thẳng với cô con gái tuổi teen trước khi gặp Mary. Trợ lý Tổng chưởng lý Scott Browne của bang Florida sau này nhận xét: "Hắn ta có lòng căm thù và ác cảm sâu sắc đối với phụ nữ".

Sáu tháng sau vụ việc, Mary ra làm chứng chống lại kẻ tấn công tại tòa. Khi cô rời khỏi bục khai báo, Lawrence được cho là đã thì thầm với cô: "Tôi sẽ hoàn thành công việc này cho dù có phải mất cả quãng đời còn lại".

Lawrence Singleton trong bức phác họa của cảnh sát (trái) và ảnh chụp khi bị bắt năm 1978. Ảnh: Stanislaus County Sheriff’s Office

Lawrence bị kết tội hiếp dâm, bắt cóc và mưu sát. Hắn nhận mức án tối đa là 14 năm tù nhưng chỉ phải thụ án hơn 8 năm, được ân xá vì cải tạo tốt. Từ đó, Mary sống trong sợ hãi, lo lắng Lawrence sẽ thực hiện lời hứa một ngày nào đó. Bi kịch thay, hắn đã thực hiện - nhưng nạn nhân là một phụ nữ khác.

Nạn nhân thứ hai

Sự phản đối kịch liệt của công chúng về việc thả Lawrence buộc hắn phải đổi chỗ ở liên tục, và phải chấp hành án treo trong một nhà di động thuê trong khuôn viên Nhà tù San Quentin, vì không có cộng đồng nào ở North California chấp nhận hắn.

Cuối những năm 1990, Lawrence chuyển đến thành phố Tampa (Florida), nơi hắn lớn lên, và bắt đầu sử dụng tên "Bill". Ngày 19/2/1997, hắn dụ dỗ gái mại dâm 31 tuổi tên Roxanne Hayes vào nhà và sát hại dã man.

Hàng xóm nghe thấy tiếng la hét của Roxanne nên gọi cảnh sát, nhưng đã quá muộn. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện thi thể nạn nhân trên sàn, có 7 vết đâm trên mặt và ngực.

Lawrence khai rằng trả cho 20 USD để đến nhà quan hệ tình dục, nhưng cô gái đã cố gắng lấy thêm tiền từ ví của hắn. Trong lúc giằng co, Roxanne cầm dao và bị thương.

Nhưng người thợ sơn tình cờ chứng kiến án mạng khẳng định rằng khi Lawrence tấn công, Roxanne dường như đã không còn khả năng tự vệ vì không hề thấy cô chống trả.

Theo Criminally Intrigued, Mary đã bay từ California đến Florida để làm chứng trong vụ sát hại Roxanne. Cô cho biết rất đau lòng vì "chuyện đó lại xảy ra lần nữa trước khi mọi người nhận ra rằng hắn không nên được thả ngay từ đầu", gần 20 năm sau trải nghiệm kinh hoàng của cô.

Tại tòa, Mary kể lại câu chuyện của chính mình để nhấn mạnh Lawrence là kẻ đồi bại đến mức nào, và tại sao hắn nên bị kết án tử hình.

"Tôi đã bị cưỡng hiếp, bị chặt đứt tay. Hắn ta dùng một cái rìu. Hắn ta bỏ mặc cho tôi chết", Mary với bồi thẩm đoàn.

Mary Vincent ra làm chứng trong phiên tòa xét xử tội giết người của Lawrence Singleton, năm 1998. Ảnh: St. Petersburg Times

Lawrence bị kết án tử hình vào ngày 14/4/1998. Hắn đã trải qua ba năm trong tù chờ thi hành án, sau đó qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 74. Mary đã có thể sống bình yên sau nhiều thập kỷ.

Những năm sau vụ tấn công, Mary không chắc mình có thể sống một cuộc sống bình thường. "Hắn đã hủy hoại mọi thứ của tôi, cách suy nghĩ và cách sống của tôi", Mary từng nói về Lawrence. Cô thành lập Quỹ Mary Vincent để giúp đỡ những người sống sót sau các tội ác bạo lực khác.

Nghệ thuật đã giúp Mary vượt qua nỗi đau. Cô không đủ điều kiện mua những cánh tay giả cao cấp nên đã tự chế tạo bằng các bộ phận từ tủ lạnh và dàn âm thanh, rồi tự học vẽ. Mary chia sẻ rằng khả năng hội họa của cô "thức tỉnh" sau vụ tấn công, truyền cảm hứng và mang lại sự tự tin.

California sau đó đã thông qua luật tăng mức hình phạt tối đa cho những người bị kết án về tội bạo lực, bao gồm một luật quy định hình phạt tù chung thân cho tội bắt cóc với ý định phạm tội tình dục, được gọi một cách không chính thức là "dự luật Singleton".

Tuệ Anh (theo ATI, Mirror, People)