Nỗ lực giải cứu Luna của nhà sáng lập 9x

Do Kwon, nhà sáng lập Terraform Labs đứng sau UST và Terra (Luna), liên tục lên Twitter trấn an nhà đầu tư kể từ 9/5.

"Sự trở lại của Terra sẽ là cảnh tượng đáng chú ý nhất", Kwon viết trên Twitter ngày 10/5, khi Luna về mức 40 USD mỗi đồng, còn giá trị của stablecoin (tiền số ổn định giá) UST mất mốc neo một USD. "Chúng tôi vẫn ở lại đây cùng mọi người".

Do Kwon tại văn phòng Terraform Labs ở Seoul. Ảnh: Bloomberg

Trong lúc đó, đội ngũ Terraform Labs do Kwon đứng đầu tiếp tục cố gắng đưa UST quay lại giá một USD. Theo cơ chế kiểm soát blockchain của Terra, UST là nguyên liệu tạo ra token quản trị dự án Luna và ngược lại, Luna cũng cần thiết để đúc UST. Giải pháp được đưa ra là: cố gắng in thêm nhiều Luna so với tổng cung ban đầu thay vì giữ mức ổn định một tỷ coin như trước đó.

Tính đến ngày 13/5, hơn 6.900 tỷ token Luna được "bơm" vào thị trường để cứu UST, gấp hàng nghìn lần so với tổng cung trước đó. Động thái này khiến tiền số Luna rơi tự do từ hơn 40 USD mỗi đồng ngày 10/5 còn 0,00001 USD vào 13/5, và hiện là 0,00036.

Việc hy sinh Luna để cứu UST không đạt hiệu quả khi stablecoin này có lúc sụt xuống 0,03 USD, còn đến ngày 15/5 là 0,2 USD. Giới chuyên gia đánh giá, việc trở về mốc một USD dường như là bất khả thi với UST.

Do Kwon, sinh năm 1992 tại Hàn Quốc. Trước khi Luna và UST bị sập, Kwon và các đồng nghiệp tin họ đã tạo ra một phiên bản tốt hơn, ít bị lỗi hơn của các token này. Với việc UST xếp thứ năm trong số các stablecoin hàng đầu, Kwon từng có tham vọng rằng đồng tiền này sẽ ổn định, thậm chí có thể thay thế đồng USD.

Nhưng dù có hơn 18 tỷ USD vốn hóa, UST vẫn sụp đổ. "Tôi hiểu 72 giờ qua cực kỳ khó khăn với tất cả các bạn", Kwon viết trên Twitter ngày 11/5. "Tôi sẽ quyết tâm làm việc với tất cả mọi người để vượt qua cuộc khủng hoảng. Chúng tôi sẽ xây dựng các cách thức để thoát ra".

Ở những tweet sau đó, Kwon cho biết ông và đội ngũ Terraform Labs đang gấp rút khôi phục giá trị UST và kêu gọi mọi người bình tĩnh giữ lại Luna và UST. Ông cũng trấn an cộng đồng bằng thông tin đã bỏ phiếu để triển khai số Bitcoin trị giá 750 triệu USD cho các nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp với mục tiêu mua và bán UST nhằm giữ giá trị đồng này. Bên cạnh đó, kho lưu trữ số Bitcoin trị giá hai tỷ USD cũng được tung ra.

Tuy nhiên, tình trạng bán tháo vẫn diễn ra nhiều ngày, hàng loạt nhà đầu tư mất trắng sau một đêm. Hầu hết các sàn giao dịch cũng tạm hủy niêm yết.

Kế hoạch tiếp theo

Ngày 14/5, Kwon tiếp tục đề xuất kế hoạch hồi sinh mới cho Luna và UST. Ông thừa nhận Terra đã sụp đổ hoàn toàn trong vài ngày và rất khó xây dựng lại hệ sinh thái từ đống tro tàn. Thực tế, khi bơm hàng nghìn tỷ Luna vào thị trường, những người nắm giữ token này trở nên nhiều hơn và bị pha loãng. Do đó, ngay cả khi UST quay trở lại mức một USD, Luna vẫn sẽ rất khó phục hồi.

Theo kế hoạch mới do Kwon đề xuất, sẽ có một Luna phiên bản mới với tổng cung một tỷ token. 400 triệu token trong đó sẽ được dùng để thưởng cho những chủ sở hữu nắm Luna cũ, 400 triệu token tiếp theo được phân phối cho người nắm UST và 200 triệu còn lại dành cho nhóm cộng đồng. Ông cũng đánh giá nhóm cộng đồng rất cần thiết cho sự phát triển của mạng lưới mới trong tương lai.

Do Kwon tin rằng lúc này, Terra cần sự hỗ trợ mạnh mẽ của cộng đồng. Công ty đang lên kế hoạch thưởng cho các thành viên trung thành nhất - những ai vẫn tin và nắm giữ Luna, UST khi xảy ra sự cố.

Dù lên kế hoạch mới, Kwon thừa nhận mọi thứ rất khó khăn. "Những ngày qua, tôi cố gắng liên lạc với những người xây dựng, cộng đồng, bạn bè và gia đình các cá nhân bị tác động bởi việc phụ thuộc vào UST. Tôi rất đau lòng khi sản phẩm của mình gây hại cho các bạn", Kwon tweet.

Gia đình Kwon bị 'khủng bố'

Theo MoneyToday (Hàn Quốc), sau khi Luna và UST lao dốc, một người đàn ông không rõ danh tính đã đến nhà Kwon, gõ cửa, bấm chuông để hỏi Kwon có nhà không. Trong khi đó, Forkast đưa tin, cảnh sát quận Seongdong-gu (Seoul) - nơi Kwon đang ở - cho biết đang thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh cho các thành viên gia đình sau khi vợ Kwon yêu cầu bảo vệ khẩn cấp.

Trên Twitter, nhiều chỉ trích cũng nhắm vào người sáng lập Terra. Hầu hết là những người thua lỗ khi đầu tư Luna và muốn đòi lại tiền, số khác ám chỉ dự án là mô hình đa cấp ponzi. Kwon thậm chí còn được ví như Elizabeth Holmes - nhà sáng lập công ty xét nghiệm máu Theranos, người bị phát hiện lừa đảo và phải ra tòa thời gian qua.

Bảo Lâm