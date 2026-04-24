Nỗ lực bất thành của các cua-rơ Công an TP HCM

Chặng 19 diễn ra sáng nay 24/4 với nội dung cá nhân tính giờ, tại bãi trước, phường Vũng Tàu, TP HCM.
Có 101 cua-rơ thi đấu, mỗi người xuất phát cách nhau 1 phút, thi đấu vòng tròn 5,6km.
Tuy nhiên, các tay đua Vianma không dễ bị bắt nạt khi Trần Thanh Điền mở hàng cho đội bằng thành tích 7 phút 16 giây.
Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc với thời gian hoàn thành cự ly 7 phút 14 giây, tiếp tục nắm chắc chiếc Áo Cam - tay đua Việt Nam toàn diện nhất sau 19 chặng.
Tương tự là Trần Trọng Phúc (Đồng Nai) với thời gian 7 phút 28 giây, tiếp tục giữ Áo Trắng - tay đua trẻ hay nhất.
Kết quả chặng 19 cá nhân tính giờ.
Giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2026 diễn ra từ ngày 3/4 đến 30/4/2026. Đoàn đua xuất phát từ Phú Thọ - vùng đất tổ của dân tộc Việt Nam, nơi gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng và Khu di tích lịch sử Đền Hùng linh thiêng. Sau đó, đoàn đua đi qua 25 chặng với tổng lộ trình 2.745 km, băng qua các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, rồi về đích tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM ngày 30/4.
Ngày mai 25/4, diễn ra chặng 20 từ Vũng Tàu đi Biên Hòa và về đích tại Thủ Dầu Một, TP HCM dài 141 km.
Đức Đồng