Nổ lớn ở khu nghỉ dưỡng Thụy Sĩ, nhiều người thiệt mạng

Vụ nổ lớn tại quán bar trong một khu trượt tuyết nghỉ dưỡng cao cấp ở Thụy Sĩ khiến nhiều người chết và bị thương, chưa rõ nguyên nhân.

Sự việc xảy ra lúc 1h30 hôm nay (7h30 giờ Hà Nội) ở quán Constellation Bar tại thị trấn nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana của Thụy Sĩ, khi du khách tập trung tại đây để đón năm mới. Video được chia sẻ trên mạng cho thấy ngọn lửa lớn bùng lên trong Constellation Bar, bên ngoài có đám đông la hét.

"Một số người đã chết, số khác bị thương. Cảnh sát đang can thiệp ứng phó tại hiện trường", Gaetan Lathion, phát ngôn viên cảnh sát bang Valais, cho biết nhưng không đưa ra con số cụ thể.

Nổ lớn gây nhiều thương vong ở khu nghỉ dưỡng Thụy Sĩ Quán bar ở Thụy Sĩ bốc cháy sau vụ nổ. Video: X/@StrandenOSINT

Cảnh sát chưa nêu nguyên nhân dẫn đến vụ nổ, trong khi trang tin Thụy Sĩ Blick suy đoán rằng sự việc có thể bắt nguồn từ pháo hoa. "Chúng tôi mới chỉ bắt đầu điều tra. Crans-Montana là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp nổi tiếng, đón rất nhiều khách du lịch", ông Lathion nói.

Giới chức địa phương đã phong tỏa hoàn toàn khu vực và thiết lập vùng cấm bay trên thị trấn Crans-Montana. Cảnh sát Thụy Sĩ dự kiến họp báo vào 10h để cập nhật thêm thông tin.

Vị trí thị trấn Crans Montana. Đồ họa: BBC

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)