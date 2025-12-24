Nổ lớn làm sập viện dưỡng lão Mỹ, hai người chết

Vụ nổ lớn, nghi do khí gas, làm sập một phần viện dưỡng lão ở ngoại ô Philadelphia, khiến ít nhất 2 người chết, nhiều người mắc kẹt.

Nhân viên công ty điện lực Peco chiều 23/12 (rạng sáng 24/12 giờ Hà Nội) đến viện dưỡng lão Silver Lake ở thị trấn Bristol, ngoại ô Philadelphia, bang Pennsylvania sau khi nhận được tin báo về mùi khí gas tại cơ sở này.

Khi họ đến nơi, một vụ nổ lớn xảy ra, khiến một phần tòa nhà đổ sập, khói đen bốc ngùn ngụt. Nhân viên Peco đã phải ngắt nguồn khí gas và điện đến viện dưỡng lão vì an toàn của lực lượng cứu hộ và người dân địa phương.

Ít nhất hai người thiệt mạng, 5 người mất tích, số nạn nhân bị thương và mắc kẹt chưa được xác định. Cảnh sát thị trấn Upper Makefield mô tả đây là "vụ nổ gây thương vong hàng loạt".

Hiện trường vụ nổ ở viện dưỡng lão Silver Lake tại thị trấn Bristol, bang Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: WPVI

Willie Tye, người sống gần viện dưỡng lão, đang xem TV thì nghe thấy tiếng nổ lớn. Ông ra ngoài, thấy "lửa cháy khắp nơi", mọi người tháo chạy khỏi tòa nhà. "Tôi tưởng máy bay rơi xuống nhà. Chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện cho họ", ông Tye nói, cho biết vụ nổ dường như xảy ra ở khu nhà bếp.

Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa rõ. Giới chức thị trấn đang sắp xếp nơi sơ tán tạm thời cho người cao tuổi ở viện dưỡng lão đến trường học gần đó. Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro khuyến nghị người dân làm theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Viện dưỡng lão Silver Lake có 174 giường. Cơ sở này đã được kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn vào tháng 9/2024, không phát hiện sai phạm.

Đức Trung (Theo Guardian, ABC News, AP)