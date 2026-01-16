Nổ lớn làm rung chuyển thành phố miền trung Hà Lan

Vụ nổ lớn xảy ra ở thành phố Utrecht của Hà Lan, nghi do rò rỉ khí ga, làm bùng phát hỏa hoạn và khiến nhiều ngôi nhà sụp đổ.

Sự việc xảy ra vào khoảng chiều 15/1 tại trung tâm thành phố Utrecht, miền trung Hà Lan. Lực lượng ứng phó khẩn cấp mô tả đây là "vụ nổ khổng lồ" và lính cứu hỏa phải mất khoảng 6 tiếng để dập tắt ngọn lửa.

"Mặt đất lúc đó rung chuyển. Tôi biết ngay điều này rất tệ", nhân chứng Margot Schroevers nói với truyền thông địa phương.

Lính cứu hỏa dập đám cháy sau vụ nổ tại thành phố Utrecht, Hà Lan ngày 15/1. Ảnh: AFP

Thị trưởng Utrecht Sharon Dijksma cho biết có 4 người bị thương, trong đó hai người được sơ cứu tại hiện trường và một nạn nhân được chuyển đến bệnh viện. Không có người thiệt mạng trong sự việc.

Vụ nổ làm nhiều ngôi nhà đổ sập, lực lượng cứu nạn vẫn tìm kiếm nạn nhân có thể kẹt trong đống đổ nát. Tuy nhiên, giới chức thành phố không nhận được tin báo về người mất tích và cho rằng không có ai trong những ngôi nhà bị sập.

Các quan chức địa phương nghi ngờ nguyên nhân vụ nổ là rò rỉ khí ga. Theo thị trưởng Dijksma, chưa có dấu hiệu của hành vi phạm pháp trong sự việc.

Utrecht là thủ phủ của tỉnh cùng tên và thành phố lớn thứ 4 Hà Lan, có diện tích hơn 99 km2 với dân số khoảng 370.000 người. Khu trung tâm của Utrecht có nhiều công trình và kiến trúc cổ, một số được xây từ giữa thời Trung Cổ.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters)