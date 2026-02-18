Nổ lớn làm rung chuyển căn cứ Nga, ít nhất ba người chết

Vụ nổ lớn xảy ra tại tòa nhà quân cảnh trong căn cứ quân sự Nga gần thành phố St. Petersburg khiến ít nhất ba người thiệt mạng.

Truyền thông Nga đưa tin một vụ nổ xảy ra lúc 14h20 ngày 17/2 tại tòa nhà quân cảnh trong căn cứ quân sự ở thị trấn Sertolovo, tỉnh Leningrad, phía bắc St. Petersburg, thành phố lớn thứ hai nước này. Một phần tòa nhà quân cảnh sụp đổ sau vụ nổ.

"Một người bị tường đè tử vong. Lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa thi thể hai người khác ra ngoài", đài 78 của St. Petersburg dẫn nguồn tin. Đài này cũng đăng tải ảnh trụ sở quân cảnh sau vụ nổ, với phần mái nhà bị sập.

Nổ lớn gần căn cứ quân sự Nga Tòa nhà quân cảnh Nga bị hư hại sau vụ nổ. Video: X/wartranslated

Alexander Drozdenko, tỉnh trưởng tỉnh Leningrad, xác nhận thông tin, nhưng không đề cập con số thương vong.

"Tôi đã chỉ đạo các quan chức an ninh hỗ trợ quân đội dọn dẹp đống đổ nát và giải cứu những người bị thương", tỉnh trưởng Drozdenko viết trên mạng xã hội. Ông thêm rằng giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga thông báo mở cuộc điều tra về khả năng có vi phạm quy định an toàn phòng cháy.

"Thông tin ban đầu cho thấy đã có thương vong trong sự việc", cơ quan này cho biết thêm.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)