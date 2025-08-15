Nổ lò hơi làm sập tường nhà dân ở TP HCM

Lò hơi tại xưởng ép kính màu trong khu dân cư phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú cũ) phát nổ, khiến hai căn nhà liền kề bị sập tường, mái tôn đổ sụp, rạng sáng 15/9.

Khoảng 1h, người dân sống trong hẻm đường Tân Kỳ Tân Quý nghe tiếng nổ lớn phát ra từ xưởng ép kính. Sức ép làm mái tôn, khung thép của hai căn nhà cấp bốn biến dạng, nhiều đồ đạc văng ra đường.

Mái tôn, kết cấu của hai ngôi nhà bị hư hỏng sau vụ nổ. Ảnh: Đình Văn

"Tiếng nổ vang rất lớn, làm rung tường và cửa nhà tôi. Tôi chạy ra thì thấy căn nhà làm kính đổ sụp, mảnh kính văng khắp đường", ông Thanh Hoàng, sống gần hiện trường nói.

Cảnh sát PCCC điều ba xe cùng 18 chiến sĩ đến tìm kiếm nạn nhân và xử lý hiện trường. Lực lượng chức năng xác định không có thương vong.

Hiện trường vụ nổ tại xưởng làm kính màu. Ảnh: Minh Bằng

Đại diện UBND phường Tân Sơn Nhì cho biếtchính quyền đã ghi nhận một số nhà dân bị hư hỏng, hỗ trợ họ khắc phục.

Đình Văn