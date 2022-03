'Nô lệ tình dục' thoát thân sau 9 tháng bị nhốt trong container

Abby, hiện sống ở Maine, có con trai 4 tuổi. Bằng cách công khai chia sẻ câu chuyện của mình, Abby hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những người khác để không bao giờ mất hy vọng, ngay cả khi cuộc sống gần như dìm bạn "chạm đáy". "Hy vọng là thứ mà không ai có thể lấy đi của bạn. Chỉ cần giữ điều đó và bạn sẽ tiếp tục sống tốt".

Câu chuyện phi thường của Abby được nữ đạo diễn Jessica Harmon xây dựng trong bộ phim Girl in the Shed: The Kidnapping of Abby Hernandez, vừa ra mắt công chúng hôm 26/2.