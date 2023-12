Nổ gần đại sứ quán Israel ở Ấn Độ

Một vụ nổ xảy ra gần đại sứ quán Israel ở New Delhi, Ấn Độ nhưng không gây thương vong.

"Chúng tôi xác nhận một vụ nổ đã xảy ra vào khoảng 17h20 (18h50 giờ Hà Nội) ở gần đại sứ quán", Guy Nir, phát ngôn viên đại sứ quán Israel tại Ấn Độ, nói hôm nay. Cảnh sát và lực lượng an ninh địa phương đang điều tra sự việc.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết toàn bộ nhân viên của nước này đều an toàn. Israel đang phối hợp với Ấn Độ để xác định nguyên nhân. Đại sứ quán Israel nằm trong khu vực được kiểm soát an ninh nghiêm ngặt, do nơi này có các tòa nhà chính phủ và phái đoàn ngoại giao.

Nổ lớn gần đại sứ quán Israel ở Ấn Độ Cảnh sát Ấn Độ tại hiện trường vụ nổ. Video: ANI

"Tôi nghe một tiếng nổ lớn... Tôi chạy ra ngoài và thấy có khói bốc lên gần một cái cây", Teju Chitri, nhân viên an ninh tại viện đào tạo ngôn ngữ gần đại sứ quán Israel, kể lại.

Giới chức Ấn Độ đã phong tỏa và tìm kiếm manh mối tại hiện trường. Hãng tin ANI dẫn lời quan chức cứu hỏa Atul Garg nói họ chưa tìm thấy gì khả nghi.

Phái đoàn ngoại giao Israel tại các khu vực trên thế giới gần đây tăng cường cảnh giác, trong bối cảnh các vụ tấn công nhằm vào cơ sở của nước này gia tăng sau khi chiến sự Gaza bùng phát ngày 7/10.

Ngày 21/10, một quả bom tự chế phát nổ gần đại sứ quán Israel tại Cyprus nhưng không gây thương vong. Cảnh sát địa phương bắt 4 nghi phạm liên quan. Ngày 13/10, Bộ Ngoại giao Israel thông báo một nhân viên trong đại sứ quán nước này ở Bắc Kinh, Trung Quốc bị đâm dao và sức khỏe người này đã ổn định.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)