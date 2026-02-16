Nổ cửa hàng pháo hoa ở Trung Quốc, 8 người thiệt mạng

Vụ nổ xảy ra tại cửa hàng pháo hoa ở tỉnh Giang Tô do "bắn pháo không đúng cách", khiến 8 người chết và hai người bị thương.

Sự việc xảy ra chiều 15/2 tại làng Đông An thuộc huyện Đông Hải, tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc. Giới chức địa phương xác định nguyên nhân là một người dân đã "châm pháo không đúng cách" gần cửa hàng bán pháo hoa, nhưng chưa công bố thông tin cụ thể.

Lực lượng khẩn cấp, lính cứu hỏa, công an và nhân viên y tế đã được huy động để cứu nạn. Đám cháy tại hiện trường được dập tắt sau khoảng một tiếng rưỡi. Vụ nổ khiến 8 người thiệt mạng và hai người bị bỏng nhẹ.

Cơ quan chức năng đang điều tra sự việc và đã bắt giữ những người liên quan.

Hiện trường vụ nổ cửa hàng pháo hoa ở huyện Đông Hải, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 15/2. Ảnh: Weibo

Tại các vùng nông thôn Trung Quốc, người dân thường đốt pháo que và các loại pháo thăng thiên phát ra tiếng rít để mừng ngày lễ và dịp trọng đại, như Tết Nguyên đán.

Bộ Ứng phó Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết nước này đang bước vào cao điểm sử dụng pháo hoa dịp Tết Nguyên đán, cảnh báo người dân tránh những hành vi không an toàn như bắn thử hoặc hút thuốc bên ngoài cửa hàng bán pháo.

Cơ quan này cũng gửi thông báo tới các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh pháo hoa trên toàn quốc, yêu cầu "rà soát toàn diện" nguy cơ.

Huyền Lê (Theo SCMP, AFP)