Nợ công Mỹ chạm mức cao chưa từng thấy

Tổng nợ công của chính phủ Mỹ vượt mốc 38.000 tỷ USD, con số cao chưa từng thấy, dù chính quyền Tổng thống Trump tìm cách cắt giảm chi tiêu.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 22/10 cập nhật báo cáo tình hình tài chính quốc gia, cho thấy tổng nợ công của chính phủ vượt mốc 38.000 tỷ USD, tăng vọt so với mức 37.000 tỷ USD hồi tháng 8. Đây là mức tăng nợ 1.000 tỷ USD nhanh nhất của Mỹ ngoài giai đoạn đại dịch Covid-19.

Ủy ban Kinh tế Hỗn hợp (JEC) của quốc hội Mỹ ước tính nợ công tăng trung bình 69.713 USD mỗi giây suốt năm qua. Nợ công Mỹ đạt 34.000 tỷ USD vào tháng 1/2024, 35.000 tỷ USD vào tháng 7/2024 và 36.000 tỷ USD vào tháng 11/2024.

Nợ công Mỹ liên tục tăng bất chấp nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tinh giản biên chế, cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên, Đạo luật To Đẹp được ông Trump ký ban hành ngày 4/7 được dự báo sẽ khiến nợ công Mỹ tăng thêm, với thâm hụt ngân sách liên bang trong 10 năm tới có thể lên gần 3,3 nghìn tỷ USD trong giai đoạn 2025-2034.

Kent Smetters, chuyên gia từ Đại học Pennsylvania, cảnh báo gánh nợ gia tăng theo thời gian cuối cùng sẽ dẫn đến lạm phát cao hơn, làm xói mòn sức mua của người Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ ở thủ đô Washington. Ảnh: Epoch Times

Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) đã chỉ ra một số tác động của việc nợ công gia tăng đối với người Mỹ như chi phí vay cao hơn cho các khoản thế chấp mua nhà, xe, lương thấp hơn do doanh nghiệp có ít vốn đầu tư, giá hàng hóa, dịch vụ tăng cao.

"Tôi nghĩ nhiều người muốn biết rằng con cháu họ sẽ có cuộc sống ổn định, đủ đầy trong tương lai, rằng chúng có thể mua được nhà", ông Smetters nói. "Tình trạng lạm phát này sẽ tăng thêm và làm xói mòn sức mua của người tiêu dùng, khiến các thế hệ sau ngày càng khó đạt mục tiêu mua nhà".

Michael Peterson, lãnh đạo Quỹ Peter G. Peterson, đề cập đến chi phí lãi vay tăng cao, hiện là khoản tăng nhanh nhất trong ngân sách. "Chúng ta chi 4.000 tỷ USD cho lãi vay, trong 10 năm tới, con số này sẽ tăng lên 14.000 tỷ USD. Chi phí lãi vay đang lấn át các khoản đầu tư công và tư quan trọng trong tương lai, gây tổn hại nền kinh tế", ông Peterson cảnh báo.

Đức Trung (Theo AP, Fox News)