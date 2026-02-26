Nổ bình hơi kho lạnh ở TP HCM, một người chết

Người đàn ông tử vong, hai nạn nhân bị thương sau vụ nổ bình hơi kho lạnh tại cơ sở chế biến cá ở xã Long Hải, trưa 26/2.

Khoảng 10h30, tại Công ty TNHH Hằng Vinh, ấp Lò Vôi, xã Long Hải, anh Nguyễn Ngọc Trung, 36 tuổi, quản lý, đứng trao đổi với ông Đoàn Văn Nam, 51 tuổi, thợ sửa máy nén khí ở khu vực kho lạnh thì bất ngờ bình hơi đặt cạnh đó phát nổ.

Khu vực xảy ra vụ nổ. Ảnh: Minh Bằng

Sức ép từ bình khí khiến ông Nam bị nhiều thương tích trên cơ thể. Mảnh vỡ từ bình hơi tiếp tục văng xa khoảng 10 m, trúng ông Phạm Văn Hải, 41 tuổi và Trần Văn Minh, 47 tuổi, đang vệ sinh vỉ phơi cá gần đó.

Ông Minh tử vong tại chỗ, ông Hải bị gãy chân, được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn lao động đang được cơ quan chức năng điều tra.

Trường Hà