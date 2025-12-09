Nissan sắp có SUV điện mới

Trung QuốcLiên doanh Dongfeng Nissan đã nộp đơn xin cấp phép cho mẫu cỡ trung NX8 mới, dự kiến ra mắt đầu 2026.

NX8 đã xuất hiện trong danh mục sản phẩm do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) công bố hôm 5/12, mở đường cho việc ra mắt thị trường.

Đây là mẫu xe thứ ba trong N series của Dongfeng Nissan, sau mẫu sedan thuần điện N7 và mẫu sedan hybrid cắm sạc N6. Theo thông tin khi nộp đơn, NX8 cung cấp cả tùy chọn xe hành trình mở rộng (EREV) và xe điện chạy pin (BEV).

Liên doanh cho biết NX8 sẽ chính thức ra mắt vào nửa đầu 2026. Mặc dù chưa có ngày cụ thể, nhưng khả năng có thể trùng với triển lãm ôtô Bắc Kinh vào cuối tháng 4/2026.

NX8 có chiều dài 4.870 mm, rộng 1.920 mm và cao 1.680 mm, chiều dài cơ sở 2.917 mm. Trọng lượng không tải của xe dao động 2.045-2.245 kg, với tốc độ tối đa 180 km/h.

Chiếc SUV áp dụng ngôn ngữ thiết kế V-motion của Nissan. Dải đèn mảnh kéo dài hết chiều rộng 2.400 mm với logo Nissan phẳng và đèn pha kiểu ma trận. Tay nắm cửa phẳng và ốp hông liền mạch giúp giữ dáng xe gọn gàng, trong khi phía sau là cụm đèn hậu OLED toàn chiều rộng - công nghệ tương tự trên xe Audi - được tạo thành từ hơn 2.000 bóng đèn riêng lẻ với các họa tiết tùy chỉnh.

Chi tiết nội thất vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ, nhưng định hướng công nghệ đã rõ ràng. NX8 hỗ trợ hệ thống dẫn đường trên đường cao tốc và đô thị, đỗ xe thông minh và hệ thống hỗ trợ người lái với LiDAR, đồng nghĩa hệ thống lái bán tự động tiên tiến, thay vì các công cụ hỗ trợ lái cơ bản.

NX8 EREV trang bị động cơ 1.5, sản sinh công suất 146 mã lực. Môtơ điện của xe cho công suất 261 mã lực. NX8 BEV trang bị một môtơ với công suất 288 mã lực hoặc 335 mã lực. Mẫu xe này sử dụng pin LFP do CATL cung cấp.

Dongfeng Nissan cho biết NX8 được xây dựng trên nền tảng điện áp cao 800 V, hỗ trợ tốc độ sạc lên đến 5C.

Liên doanh ra mắt mẫu sedan chạy điện N7 vào ngày 27/4, với mức giá khởi điểm 119.900 nhân dân tệ (17.000 USD) đến 149.900 nhân dân tệ (21.200 USD).

Mức giá cạnh tranh này là một trong những đòn phản công lớn của các nhà sản xuất ôtô liên doanh tại Trung Quốc trong vài năm qua.

Vào ngày 1/12 vừa qua, Dongfeng Nissan ra mắt mẫu sedan hybrid N6 với mức giá khởi điểm 91.900 nhân dân tệ (13.000 USD), định vị là mẫu xe có giá cạnh tranh tiếp theo sau N7.

Mỹ Anh (theo CnEVPost)