Nissan Roox 2026 - tương lai mới dòng xe kei car

Nhật BảnMẫu xe nhỏ gọn thế hệ mới hợp tác với Mitsubishi, tinh chỉnh thiết kế rộng rãi hơn, trang bị nhiều tính năng an toàn, giá 10.900 USD.

Hãng xe Nhật Bản Nissan liên kết với Mitsubishi phát triển Roox thế hệ thứ tư - dòng xe kei car cho thị trường nội địa. Liên doanh Nissan - Mitsubishi gọi là NMKV.

Ở thế hệ mới, một trong những điểm thu hút của Roox là nội thất thiết kế lại, yên tĩnh và trang bị nhiều chi tiết cao cấp hơn. Bên cạnh đó, mẫu kei car mới còn lắp màn hình cảm ứng giải trí 12,3 inch - lần đầu tiên xuất hiện trên dòng xe nhỏ gọn này, theo công bố của hãng xe Nhật Bản.

Khách hàng có thêm tùy chọn kết nối điện thoại thông qua ứng dụng NissanConnect. Bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng. Ghế nỉ cao cấp, hàng ghế thứ hai có di chuyển trượt lên hoặc xuống cho không gian để chân và chứa đồ thoải mái. Khay chứa đồ tiện dụng gắn ở tựa lưng ghế trước tiên cho hàng ghế sau.

Roox 2026 trang bị công nghệ hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng, như ProPilot, phanh khẩn cấp tự động thông minh phát hiện người đi bộ và các phương tiện khác, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Mẫu kei car thế hệ mới còn có màn hình quan sát quanh xe với nhiều góc quay.

Hãng xe Nhật Bản cải tiến động cơ để tăng hiệu suất, giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, đồng thời giảm tiếng ồn. Nissan bổ sung thêm các lớp giảm âm thân xe, giúp cabin yên tĩnh hơn. Thông số hệ truyền động công bố gần thời điểm bán ra.

Theo kế hoạch, Nissan Roox thế hệ mới bán ra vào cuối 2025, giá từ 10.900 USD.

Minh Vũ