Nissan Juke thế hệ mới chuyển sang chạy điện

Mẫu crossover cỡ nhỏ mới thay đổi hệ truyền động từ 2027, phát triển trên nền tảng mới, bán ra vào cuối 2026.

Theo chia sẻ từ hãng xe Nhật Bản Nissan, Juke thế hệ mới sẽ chuyển sang sử dụng hệ truyền động điện và được sản xuất tại nhà máy của hãng ở Sunderland, Anh, cùng với Leaf. Juke 2027 phát triển dựa trên nền tảng CMF-EV hoặc AmpR Medium, nền tảng sử dụng cho các mẫu xe như Renault Scenic E-Tech, Alpine A390 và Nissan Ariya.

Nissan chưa công bố thông số kỹ thuật của Juke thế hệ mới, cũng như chưa tung ra bất kỳ hình ảnh nào về nội thất của mẫu crossover này. Tuy nhiên, hãng đã hé lộ diện mạo hoàn chỉnh và trong Juke 2027 khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ xe nào khác mà Nissan đang bán. Trên thực tế, thiết kế mới của Juke 2027 giống bản concept hơn là một mẫu xe sắp đi vào sản xuất.

Ngoại hình Juke thế hệ mới nổi bật với những đường cắt xẻ, góc cạnh. Xe có lưới tản nhiệt lớn màu đen và cụm đèn pha độc đáo. Vòm bánh xe góc cạnh trang trí màu đen, trong khi phần lớn hai bên thân sơn màu xanh cốm. Giống như Juke hiện tại, tay nắm cửa sau đặt ở cột C. Cụm đèn hậu LED thiết kế lạ mắt và cửa sau (cửa cốp) hầm hố.

Nhiều khả năng, Juke 2027 sẽ dùng chung hệ truyền động điện với Leaf EV - gồm môtơ điện ở cầu trước, công suất 177-218 mã lực, mô-men xoắn 345-355 Nm, kèm gói pin 52-75 kWh cho phạm vi hoạt động 436-604 km, theo Carscoops. Pin hỗ trợ sạc nhanh DC 150 kW, thời gian sạc 10-80% trong 35 phút.

Theo kế hoạch, Nissan Juke thế hệ mới bán ra vào cuối năm 2026, giá công bố cùng thời điểm.

