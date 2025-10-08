Nissan hé lộ SUV mới tên Tekton, đối đầu Creta và Seltos

Ấn ĐộMẫu CUV cỡ B Tekton dự kiến ra mắt giữa 2026, là sản phẩm làm lại thương hiệu từ Renault Duster.

Cả Tekton và Duster đều được xây dựng trên nền tảng mô-đun CMF-B với kiến trúc linh hoạt, giúp hai thương hiệu cung cấp nhiều tùy chọn hệ truyền động khác nhau.

Nissan Tekton lấy cảm hứng thiết kế từ người anh em Patrol, mẫu SUV chủ lực toàn cầu của thương hiệu Nhật. Phần đầu xe vuông vắn với mũi xe phẳng. Điểm nhấn chính là dải đèn LED ban ngày hình chữ L ngược, cùng dải LED liền mạch ở giữa. Đèn pha LED xếp ngang.

Mẫu xe mới với tên gọi nằm ngay phía đầu xe. Ảnh: Nissan

Những điểm nhấn đáng chú ý khác ở phần đầu xe bao gồm lưới tản nhiệt hình thang rộng với hai thanh crôm kéo dài. Cản trước cơ bắp với các chi tiết ốp màu bạc cùng 4 cảm biến đỗ xe phía trước.

Tekton sở hữu họa tiết hình chữ C kép trên chắn bùn trước, nối liền phần đầu và hông xe. Dáng hình hộp kết hợp với chắn bùn vuông vức cùng các tấm ốp hầm hố.

Chiếc CUV trang bị bộ vành hợp kim đa chấu cỡ lớn. Một điểm nhấn quan trọng khác ở phần hông xe Tekton là tay nắm cửa sau ẩn được đặt trên cột C, mang lại vẻ ngoài gọn gàng hơn. Trên nóc xe tích hợp thanh ray màu bạc. Cụm đèn hậu LED hình chữ C liền mạch. Đuôi xe trang bị cánh gió sau tích hợp, cản sau hầm hố với ốp dày.

Hiện Nissan chưa công bố thiết kế nội thất của Tekton. Tuy nhiên, dự kiến xe có bảng điều khiển nhiều lớp với việc sử dụng rộng rãi các vật liệu cao cấp. Điểm nhấn chính trong cabin sẽ là hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 10,1 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và camera 360 độ.

Đèn hậu dạng chữ C và nối liền hai bên. Tên xe cũng nằm trên nắp cửa sau. Ảnh: Nissan

Xe cũng sẽ trang bị hệ thống điều hòa tự động, cửa gió điều hòa phía sau, nút bấm Start/Stop, chìa khóa thông minh, gương chiếu hậu chỉnh điện, hệ thống âm thanh 6 loa, cổng sạc Type-C và nhiều tính năng khác. Tekton sẽ có 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến ADAS Cấp độ 2.

Nissan Tekton sẽ sử dụng chung các tùy chọn động cơ với Renault Duster. Động cơ xăng tăng áp 1,3 lít, 4 xi-lanh, sản sinh công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Các tùy chọn hộp số có thể bao gồm DCT 7 cấp và hộp số sàn 6 cấp. Tiếp theo sẽ là động cơ hybrid nhẹ.

Tekton sẽ ra mắt vào khoảng giữa 2026, cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun và Honda Elevate. Giá bán dự kiến khởi điểm 10,5 lakh rupee (gần 12.000 USD) và có thể lên tới 20 lakh rupee (22.500 USD) cho các phiên bản cao cấp nhất.

Tekton đóng vai trò trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng của Nissan Ấn Độ. Sau Tekton, hãng dự kiến ra mắt một mẫu MPV dài dưới 4 m vào đầu năm 2026 và một mẫu SUV 7 chỗ dựa trên nền tảng Renault Bigster vào đầu 2027. Những sản phẩm này nhằm mục đích mở rộng danh mục của Nissan và củng cố vị thế trong phân khúc SUV đầy cạnh tranh tại Ấn Độ.

Mỹ Anh (theo Cartoq, India Today)