Nissan Gravite - MPV 7 chỗ giá từ 6.200 USD

Ấn ĐộMẫu xe đa dụng 7 chỗ của Nissan phát triển dựa trên mẫu Renault Triber nhưng mang vẻ hiện đại với kiểu dáng lai crossover.

Sự khác biệt chính giữa Gravite và "người anh em" Triber đến từ những thay đổi về thiết kế ngoại thất, giúp Gravite mang diện mạo riêng nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc cơ bản.

Về ngoại thất, phần đầu xe Gravite được Nissan làm mới với cản trước thiết kế lại và lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong lớn hơn, kết hợp các chi tiết khí động học, đèn LED ban ngày làm mới và các yếu tố hình chữ C ngược, tạo ra nét khác biệt so với Renault Triber.

Ngoài ra, Gravite trang bị bộ vành hợp kim thiết kế mới và bảng màu ngoại thất có tùy chọn màu xanh lục lấy cảm hứng từ mẫu SUV Patrol. Cản sau cũng được tạo hình lại và dòng chữ Gravite nổi bật trên nắp cốp, tạo điểm nhấn riêng cho phiên bản của Nissan.

Nội thất của Gravite phần lớn được kế thừa từ Renault Triber. Mặc dù có chiều dài chỉ ở mức 3.991 mm, mẫu xe này lại có bố trí ba hàng ghế, 7 chỗ. Hàng ghế thứ ba là trang bị tiêu chuẩn, nhưng có thể tháo bỏ để tăng thể tích chứa đồ lên tới 625 lít.

Trang bị tiêu chuẩn của Gravite bao gồm 6 túi khí, hệ thống giám sát áp suất lốp, ESP, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ phanh, ABS, EBD và cảm biến đỗ xe phía sau. Phiên bản Visia tiêu chuẩn đi kèm vành thép 14 inch và màn hình hiển thị đa thông tin 3,5 inch, trong khi phiên bản Acenta cao cấp hơn được trang bị thêm ốp vành, cửa gió cho hàng ghế thứ hai và thứ ba (điều khiển điều hòa cơ cho hàng ghế thứ hai), hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 8 inch (với Android Auto và Apple CarPlay không dây).

Phiên bản N-Connecta bổ sung giá nóc, đèn báo rẽ LED cho gương chiếu hậu, thêm không gian chứa đồ (hộp đựng găng tay trên và dưới), camera lùi và bộ lọc PM2.5. Phiên bản Tekna nâng cấp hơn với đèn pha LED, vành xe hai tông màu 15 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, hệ thống điều khiển hành trình (chỉ dành cho bản số sàn) và bộ sạc không dây.

Phiên bản Tekna còn có gói trang bị Launch Edition bổ sung các chi tiết khí động học hình chữ C, ốp vòm bánh xe, tem thân xe, tấm chắn mưa cửa và nhiều chi tiết mạ crôm hơn.

Đối với những khách hàng muốn nhiều hơn nữa, danh mục phụ kiện bao gồm loa JBL, camera hành trình kép, máy lọc không khí ngoài, đèn chiếu sáng nội thất.

Bên dưới nắp ca-pô là động cơ xăng hút khí tự nhiên 3 xi-lanh, dung tích 1.0, sản sinh khoảng 71 mã lực và 96 Nm mô-men xoắn, đi kèm tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động EZ-Shift. Đây không phải là cấu hình mạnh, nhưng phù hợp với mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành thấp của mẫu xe này.

Với giá khởi điểm chỉ khoảng 6.200 USD, Gravite được định vị là một trong những mẫu xe 7 chỗ giá hấp dẫn nhất Ấn Độ, nhằm thu hút những gia đình tìm kiếm một chiếc MPV rộng rãi, thực dụng mà vẫn hợp túi tiền. Nissan cũng công bố phiên bản đặc biệt Launch Edition với trang bị đầy đủ hơn, dự kiến có giá cao hơn nhưng vẫn ở mức cạnh tranh.

Chí Nguyên (theo Carscoops)