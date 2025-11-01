Nissan Frontier Pro - bán tải sản xuất ở Trung Quốc, bán toàn cầu

Mẫu xe toàn cầu đầu tiên của Nissan được thiết kế, phát triển và sản xuất hoàn toàn tại Trung Quốc sẽ có ba tùy chọn động cơ.

Tại Trung Quốc, Nissan đã bắt đầu nhận đặt hàng trước cho mẫu bán tải Frontier Pro mới, với 6 phiên bản, giá bán 176.900-249.900 nhân dân tệ (24.800-35.000 USD). Tùy chọn động cơ gồm xăng, diesel và hybrid sạc điện (PHEV).

Đèn pha hình chữ T tích hợp đèn ban ngày nằm ngang, kết nối với đường viền ngang trên lưới tản nhiệt phía trước. Frontier Pro PHEV phần lớn áp dụng ngôn ngữ thiết kế tương tự phiên bản chạy xăng nhưng nổi bật với một chi tiết khép kín phía trên lưới tản nhiệt - dấu hiệu của xe năng lượng mới. Phiên bản PHEV còn sở hữu dải đèn ban ngày trải dài toàn bộ chiều rộng.

Cụm đèn hậu hình chữ T tương đồng với thiết kế đèn phía trước và nối liền bằng dải trang trí màu đen. Logo Nissan gắn trên cửa hậu, đồng thời tích hợp bậc lên xuống hai tầng tiện lợi giúp việc lên xuống thùng xe dễ dàng hơn. Xe có chiều dài 5.520 mm, rộng 1.960 mm và cao 1.950 mm, với chiều dài cơ sở 3.300 mm.

Nissan Frontier Pro trang bị màn hình điều khiển trung tâm nổi 14,6 inch và cụm đồng hồ LCD toàn phần, với các nút bấm vật lý kiểu piano và cần số điện tử.

Dưới nắp ca-pô, Frontier Pro cung cấp ba tùy chọn hệ truyền động, tất cả đều kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh: động cơ xăng 2 lít, động cơ diesel 2,3 lít và hệ thống hybrid cắm sạc.

Frontier Pro trang bị động cơ M9T thế hệ thứ ba và hộp số tự động 8 cấp ZF. Hệ dẫn động 4 bánh thông minh Mlock của BorgWarner, sản sinh công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm.

Hệ truyền động hybrid cắm sạc của Frontier Pro PHEV cho công suất tối đa 410 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Xe có thể kéo tới 3,5 tấn và phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện là 135 km. Chiếc bán tải mới còn có 13 chế độ lái tùy chọn để phù hợp với nhiều loại địa hình.

Thời gian đặt hàng trước cho Frontier Pro và Frontier Pro PHEV kéo dài trong thời gian 30/10- 26/11, với nhiều chính sách ưu đãi khác nhau. Xe dự kiến ra mắt chính thức vào quý IV năm nay.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)