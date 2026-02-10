Nippon Paint tổ chức cuộc thi thiết kế AYDA Awards cho sinh viên

Cuộc thi AYDA Awards do Nippon Paint tổ chức dành cho các sinh viên thiết kế kiến trúc, nội thất, nhằm chọn đại diện dự thi quốc tế và học bổng đào tạo chuyên sâu.

Vòng chung kết quốc gia cuộc thi năm 2025 được tổ chức ngày 24/1 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất TP HCM. Sự kiện khép lại mùa giải thứ 18 với nhiều đồ án nổi bật ở hai lĩnh vực thiết kế kiến trúc và thiết kế nội thất, thu hút sự quan tâm của cộng đồng chuyên môn cùng sinh viên thiết kế trên cả nước.

Giải nhất mảng thiết kế kiến trúc được trao cho thí sinh Lê Võ Hồng Phúc (phải). Ảnh: Nippon Paint

Tại mùa giải năm nay, ở mảng thiết kế kiến trúc thí sinh Lê Võ Hồng Phúc (Đại học Kiến trúc TP HCM) được trao giải nhất với dự án "Sau rừng mơ". Mảng thiết kế nội thất, thí sinh Nguyễn Vân Quyên (Đại học Mỹ thuật Công nghiệp) giành giải nhất với dự án "Dấu tay trên Dó".

Bên cạnh hai quán quân, nhiều đồ án khác cũng được vinh danh. Giải nhì mảng thiết kế kiến trúc thuộc về dự án "Ấu trĩ viên" của Nguyễn Thị Hồng Hà (Đại học Kiến trúc Hà Nội), trong khi giải nhì mảng thiết kế nội thất được trao cho Đỗ Khánh Linh (Đại học Kiến trúc Đà Nẵng) với dự án "Sợi chỉ chàm". Tại hạng mục giải ba, ban tổ chức trao cho các dự án đến từ đại học: Văn Lang, Kiến trúc Hà Nội, Bách khoa TP HCM và Tôn Đức Thắng. Các giải màu sắc cũng được trao cho những đồ án thể hiện cách sử dụng màu sắc hiệu quả trong không gian kiến trúc và nội thất.

Giải nhất mảng thiết kế nội thất thuộc về thí sinh Nguyễn Vân Quyên (trái). Ảnh: Nippon Paint

Hội đồng giám khảo gồm những chuyên gia thiết kế đến từ nhiều đơn vị đào tạo và hành nghề trên cả nước. Ban giám khảo đã đánh giá gần 500 bài dự thi để lựa chọn Top 10 xuất sắc nhất. Những thí sinh trong nhóm này tiếp tục hoàn thiện và trình bày đồ án trước hội đồng nhằm tìm ra đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế tại Bangkok (Thái Lan) vào tháng 6 tới.

Hội đồng Ban giám khảo quốc gia AYDA Awards 2025. Ảnh: Nippon Paint

Ra đời từ năm 2008, AYDA Awards dần mở rộng quy mô, trở thành sân chơi thường niên dành cho sinh viên kiến trúc, nội thất tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau 18 năm tổ chức, cuộc thi là nơi tranh tài, tạo điều kiện để các thí sinh giao lưu, học hỏi từ chuyên gia trong nước và quốc tế. Những thí sinh xuất sắc nhất còn có cơ hội đại diện quốc gia tham dự vòng thi quốc tế và nhận học bổng toàn phần chương trình "Khám phá thiết kế" tại trường thiết kế sau đại học thuộc Đại học Harvard (Mỹ).

Theo ban tổ chức, cuộc thi là một phần trong chiến lược trách nhiệm xã hội của Nippon Paint. Thương hiệu này đặt trọng tâm vào con người và giáo dục trong định hướng phát triển bền vững, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua sáng kiến "Điểm tô cuộc sống", công ty hướng đến việc tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.

Chung kết và gala trao giải quốc gia AYDA Awards 2025. Ảnh: Nippon Paint

Mỗi mùa giải, AYDA Awards đều lựa chọn chủ đề mang tính định hướng. Chủ đề năm 2025 là "Hội tụ: Kiến tạo di sản văn hóa", khuyến khích nhà thiết kế trẻ tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu những nền văn hóa, nhằm thấu hiểu các quy trình thiết kế phù hợp với từng bối cảnh cụ thể. Ban tổ chức cho rằng thông qua việc kết hợp các góc nhìn đa dạng, nhà thiết kế có thể xác định cơ hội, thu hẹp khoảng cách và thổi sức sống mới vào tác phẩm bằng ý tưởng cùng chất liệu địa phương. Thiết kế mang bản sắc văn hóa là cách tôn vinh quá khứ và định hình tương lai bền vững, thịnh vượng.

Song song với cuộc thi thiết kế dành cho sinh viên, Nippon Paint cũng triển khai Giải thưởng Màu sắc sáng tạo (Creative Colour Awards - CCA) dành cho giới chuyên môn. Giải thưởng này tôn vinh các công trình thực tế có ứng dụng màu sắc hiệu quả, trong đó màu sắc đóng vai trò định hình không gian và trải nghiệm người sử dụng.

Năm 2020, AYDA Awards từng được vinh danh tại Asia Responsible Enterprise Awards, ghi nhận những đóng góp của chương trình trong việc hỗ trợ và phát triển thế hệ kiến trúc sư, nhà thiết kế trẻ. Thông qua AYDA Awards và CCA, Nippon Paint tiếp tục duy trì vai trò đồng hành cùng cộng đồng thiết kế tại Việt Nam, khu vực.

Hoàng Đan