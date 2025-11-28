Nippon Paint ra mắt sơn nội thất Easy Wash dễ lau chùi vết bẩn

Nippon Paint giới thiệu sơn nội thất Easy Wash dễ làm sạch vết bẩn, giữ bề mặt tường bền đẹp, phù hợp gia đình có trẻ nhỏ và tần suất sinh hoạt cao.

Cuối năm là thời điểm nhiều gia đình dọn dẹp và làm mới không gian sống để đón Tết. Nắm bắt nhu cầu này, Nippon Paint ra mắt sơn nội thất Easy Wash, giải pháp hỗ trợ lau chùi vết bẩn nhanh và giữ bề mặt tường luôn sạch đẹp.

Sơn nội thất Nippon Paint Easy Wash có tính năng lau chùi dễ dàng. Ảnh: Vecteezy

Điểm nổi bật của Easy Wash nằm ở công nghệ EZWash cho khả năng chùi rửa tốt. Màng sơn chịu được tới 100.000 vòng chùi rửa, giúp người dùng xử lý các vết bẩn thường gặp như cà phê, trà, dầu mỡ, bút màu hay dấu tay trẻ nhỏ chỉ với khăn ẩm mà không làm bong tróc hay bay màu. Nhờ đó, việc vệ sinh tường trở nên đơn giản hơn, đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ, nơi tường nhà thường được sử dụng như khu vực vui chơi và sáng tạo. Bề mặt sau khi lau nhanh chóng trở lại trạng thái sạch và sáng, góp phần duy trì không gian sống gọn gàng, ấm cúng.

Bên cạnh khả năng lau chùi, Easy Wash được phát triển theo tiêu chuẩn an toàn của Nippon Paint, mang đến giải pháp sơn nội thất toàn diện cho gia đình Việt, đặc biệt là những không gian có trẻ nhỏ và tần suất sinh hoạt cao. Sản phẩm có khả năng kháng nấm mốc, giúp bề mặt tường luôn khô ráo, sạch đẹp và bền màu theo thời gian, kể cả trong điều kiện khí hậu nóng ẩm đặc trưng của Việt Nam.

Nippon Paint Easy Wash phù hợp cho những không gian có trẻ nhỏ và tần suất sinh hoạt cao. Ảnh: Vecteezy

Mùi sơn nhẹ, hàm lượng VOC thấp dưới 25g trên lít đạt chứng nhận Green Label, mang lại không khí trong nhà dễ chịu và an toàn cho trẻ nhỏ cũng như người lớn tuổi. Màng sơn mịn giúp tạo bề mặt tường thanh thoát và đồng nhất.

Với màng sơn bền chắc, Nippon Paint Easy Wash giữ tường sạch, bảo vệ hiệu quả trước tác động của thời gian và môi trường. Dòng sản phẩm cũng được nhiều nhà thầu lựa chọn nhờ độ phủ cao và khả năng thi công thuận lợi, giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện mà vẫn bảo đảm chất lượng và tính thẩm mỹ của công trình.

Nippon Paint Easy Wash được phát triển như hệ sơn hoàn chỉnh mang đến bề mặt đồng bộ, bền vững và dễ chăm sóc cho toàn bộ không gian sống. Hệ sơn gồm hai thành phần: lớp lót Easy Wash Sealer và lớp phủ Easy Wash. Lớp lót Easy Wash Sealer giúp bảo vệ bề mặt tường khỏi ẩm và kiềm hóa, đồng thời tăng độ bám dính để tạo nền ổn định cho lớp phủ. Lớp phủ Easy Wash là điểm nhấn của hệ sản phẩm với khả năng lau chùi dễ dàng, màng sơn mịn và màu sắc bền, an toàn cho sức khỏe. Sự kết hợp này tạo nên hệ sơn nội thất Easy Wash đạt chuẩn "Best-in-Class", mang lại độ bền, thẩm mỹ và sự tiện lợi vượt trội trong phân khúc. Từ lớp lót đến lớp phủ, mỗi bước thi công đều được tối ưu để bề mặt tường đồng nhất, dễ lau chùi và giữ được vẻ tươi sáng lâu dài.

Hệ sản phẩm Nippon Paint Easy Wash mang đến hiệu quả đồng bộ. Ảnh: Vecteezy

Hệ sản phẩm Easy Wash giúp việc chăm sóc tổ ấm trở nên đơn giản và nhất quán. Nippon Paint kỳ vọng đồng hành cùng các gia đình trong việc duy trì không gian sống sạch sẽ, sáng sủa và giàu cảm hứng. Nhân dịp cuối năm, thương hiệu gửi gắm thông điệp: Easy Wash không chỉ là lớp sơn giữ tường sạch đẹp mà còn là sự quan tâm dành cho mỗi ngôi nhà, nơi các thành viên vun đắp yêu thương và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Song song hoạt động ra mắt sản phẩm, đơn vị triển khai chương trình khuyến mại "Mua sơn nhận thẻ - nhà mới quà to" từ ngày 9/9 đến 31/12. Khi mua 60 lít sơn cao cấp tại đại lý chính hãng, khách hàng nhận một thẻ cào để tham gia quay thưởng trên website. Chương trình có hơn 300 phần quà với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng, gồm: 68 giải nhất là xe máy điện VinFast Feliz Neo hoặc xe máy Honda Wave phiên bản cổ điển, 68 giải nhì là đồng hồ Apple Watch Series 10 (42 mm, GPS). Khách hàng còn được tặng 188 voucher mua sắm trị giá 500.000 đồng sử dụng tại Thế Giới Di Động, Saigon Co.op hoặc Shopee.

Hoàng Đan