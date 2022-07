Thu Quỳnh khoác áo chống nắng trùm kín người, thêm chiếc váy quây ngoài, đeo kính râm, găng tay dài, một khẩu trang che mặt và một cái trên trán, rồi dắt xe đi làm.

Nắng hè trở thành nỗi ám ảnh của cô trên quãng đường 5 km từ nhà đến công ty. Dù đã bôi kem chống nắng nhưng sợ đen da, mỗi khi bước chân ra đường, cô nhân viên văn phòng 25 tuổi luôn mặc kín mít bằng mấy lớp áo chống nắng.

Quỳnh thừa nhận, bộ đồ đó khiến đi đường khó khăn hơn, nhiều lúc nghe tiếng còi phía sau nhưng không thể nhìn thấy gì vì nghiêng trái, phải đều bị mũ áo chống nắng che khuất. Mắt đeo kính râm, lại cận thị nên cô khó nhìn xe từ phía sau qua kính chiếu hậu. Cũng vì lý do này mà tháng trước cô ngã xe sau khi chuyển hướng loạn xạ bởi tiếng còi xe phía sau. "May đường đông, các xe đều chạy với tốc độ vừa phải nên tôi không bị xe nào đâm, chỉ xây xát", cô nói.

Không may như thế, Hoàng Thị Hoa, 32 tuổi, ở quận 1, TP HCM có một vết sẹo dài. "Tội do cái váy quây chống nắng", Hoa giải thích.

Hè 2019, đang đi trên một đoạn đường vắng, gió mạnh, đột nhiên cô bị kéo giật về phía sau. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì cô ngã đập đầu xuống đường rồi bị kéo một đoạn ngắn theo xe. "Khi người xung quanh hô hoán nhau lấy kéo cắt váy để lôi khỏi bánh xe tôi mới hiểu lý do", Hoa nói.

Trang phục "ninja" những ngày nắng nóng. Ảnh: Hoàng Hà.

Những người mặc trùm kín tham gia giao thông như Hoa hay Thu Quỳnh được mọi người đặt biệt danh "Ninja đường phố". Từ thành thị đến nông thôn, váy, áo chống nắng là vật bất ly thân của đa số phụ nữ khi ra đường. Đó cũng là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn cho chính người mặc.

PGS.TS Vũ Anh Tuấn, Giám đốc trung tâm nghiên cứu giông thông vận tải Việt Đức cho hay, chưa có một khảo sát lượng hóa những vụ tai nạn giao thông do trang phục "Ninja" gây nên. Tuy nhiên, mặc trùm kín như vậy chắc chắn ảnh hưởng đến khả năng phản ứng trên đường, làm tăng nguy cơ va chạm giao thông. "Khi tham gia giao thông, người lái xe cần đảm bảo quan sát tốt, nghe tốt, phản ứng tốt, nên áo quần mặc trên người, mũ, kính... phải được lưu ý", chuyên gia nói.

Thiếu tá Trần Quang Chinh, đội phó đội CSGT số 6 (Công an TP Hà Nội), cho biết, từ đầu hè đến nay đã xử lý 6 vụ va chạm giao thông do váy, áo chống nắng che khuất tầm nhìn hoặc vướng vào bánh xe. "Khi áo chống nắng vướng vào xe, ngã bất chợt ở các tuyến đường huyết mạch, xe trọng tải lớn, xe khách nhiều rất dễ xảy ra tai nạn nghiêm trọng", thiếu tá Chinh cho biết. Anh từng chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn thương tâm ở các tuyến ngoài quốc lộ vì lý do trên.

Đơn cử, hôm 4/7, trên đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy, đội hỗ trợ một phụ nữ bị ngã do áo chống nắng cuốn vào xe, đúng lúc một xe khác tiến đến. Rất may, vì đường đông, tốc độ di chuyển của các xe chậm nên nạn nhân chỉ bị thương ngoài da.

'Ninja' lái xe Người phụ nữ ngã do bị áo chống nắng cuốn vào bánh xe, trên đường Lê Đức Thọ, hôm 4/7. Video: Thiếu tá Trần Quang Chinh cung cấp

Một loạt tai nạn tương tự đã xảy ra trên cả nước trong thời gian gần đây. Hôm 21/6, trên đường N5 đoạn đi qua khu công nghiệp WHA, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, áo chống nắng của một nữ tài xế vướng vào xe, cuốn cả cánh tay vào bánh. Trước đó vài ngày, ở Đà Nẵng, cảnh sát phải cắt xích, tháo bánh và cắt dè chắn bùn... để giải cứu một cô gái kẹt tay vào xe vì lý do tương tự. Dù được hỗ trợ, cô gái bị gãy tay.

Chị Nguyễn Thị Oanh (28 tuổi, ở Thanh Hóa) vĩnh viễn mất chị gái sau vụ va chạm với xe khách hồi cuối tháng 4. "Tôi đau đớn nhưng khi xem lại clip trích xuất từ camera hành trình, tôi hiểu lỗi không phải do xe ôtô", chị nói. Chị gái Oanh mặc váy chống nắng trùm kín cơ thể nên tầm nhìn bị hạn chế. Khi chiếc xe từ phía sau tiến đến, chị luống cuống định rẽ trái, rồi khựng lại. Vướng víu khiến người phụ nữ không thể làm được gì, ngã xuống đường đúng lúc xe khách lao đến.

Sau cái chết của chị gái, Oanh hay nhắc nhở người thân nên cân nhắc khi mặc váy, áo chống nắng ra đường. "Thi thoảng thấy ai mặc trùm kín mà váy có tà rộng lất phất hay quên kéo khóa váy chống nắng tôi gọi với theo nhắc. Có người cảm ơn, có người liếc xéo", chị nói.

Không ít lần lái xe trên đường, anh Nguyễn Đức Anh, ở Hoài Đức, Hà Nội khổ sở vì gặp "ninja trên phố". Gần đây nhất, chiều 21/5, khi đang di chuyển trên đường, một người đi xe Honda Lead "chỉ hở hai con mắt" đột ngột lao vào trước xe Đức Anh. Anh phanh gấp, làm xe ôtô phía sau tông mạnh vào đuôi, vỡ đèn, xước xe.

"Gây chuyện xong chị 'ninja' phóng đi thẳng, để hai ông bốn bánh lại nói chuyện với nhau. Vừa ức chế, vừa mất tiền oan sửa xe", anh nói. Biết vướng vào các lái xe ăn mặc kiểu "ninja" thường gặp rắc rối, nhưng anh Đức Anh thừa nhận không thể tránh, vì "mùa hè ra đường, chỗ nào cũng có Ninja".

"Bây giờ áo chống nắng cũng là một món đồ thời trang. Một người có thể mua 2-3 cái, kiểu dáng, chất liệu khác nhau để thay đổi", chị Nguyễn Thị Bình, nhân viên bán hàng của một sạp quần áo ở Chợ Xanh, Cầu Giấy, Hà Nội nói. Mỗi ngày, chị bán được 7-10 áo, váy chống nắng, giá từ 90.000 đồng đến hơn 200.000 đồng.

Tuy nhiên, cũng như Bình, khách của chị chỉ quan tâm áo hai lớp hay ba lớp, màu sắc, kiểu dáng thế nào. Không mấy khi có người hỏi nên chị cũng chẳng tư vấn chuyện áo có đủ rộng để cuốn vào bánh xe không hay hạn chế tầm nhìn thế nào. "Cái áo nó thiết kế đã vậy rồi, an toàn hay không là do người dùng", người bán hàng kết luận.

Một phụ nữ mặc váy quây, giày cao gót, áo chống nắng trên đường phố Hà Nội, chiều 12/7. Trang phục này cùng với xe số dẫn đến nguy cơ mất an toàn do hạn chế quan sát hoặc váy cuốn vào bánh xe rất cao. Ảnh: Phạm Nga.

Thừa nhận nhu cầu bảo hộ của phụ nữ nhưng PGS.TS Vũ Anh Tuấn lưu ý, khi tham gia giao thông, phải ăn mặc đảm bảo quan sát tốt các tình huống giao thông, phỏng đoán trước mối nguy hiểm để phòng tránh. "Tai, mắt và não cần tinh rõ. Vì vậy, không mặc váy áo lòe xòe che kín tai, mắt. Nếu đeo kính, cần chọn loại chất lượng để không làm giảm tầm nhìn và cản trở việc quan sát trên đường", ông nói.

Đồng quan điểm, thiếu tá Trần Quang Chinh khuyên người đi đường nên chọn trang phục thoải mái, thuận lợi cho quan sát và di chuyển. "Không nên gây bất lợi cho mình và người khác bằng trang phục Ninja", anh nhấn mạnh. Thiếu tá Chinh lưu ý, dù không bị váy cuốn vào bánh xe, chỉ vài giây cúi người sửa kính, kéo lại váy... cũng có thể khiến người lái xe mất lái, ngã xuống đường.

Sau cú ngã do tầm nhìn hạn chế, Thu Quỳnh quyết định từ bỏ kính râm, nhưng không chia tay áo chống nắng. "Dù sao với phụ nữ, làn da rất quan trọng, chỉ cần quan sát cẩn thận khi di chuyển, mặc áo gọn gàng sẽ không sao", cô biện minh.

Trong khi đó, Hoa thường mặc quần dài tay đến công ty, mang theo váy để vào nhà vệ sinh công ty thay. "Vết sẹo là tín hiệu của vũ trụ nhắc tôi không được mặc váy chống nắng nữa", cô cười nói.

Tên một số nhân vật trong bài đã thay đổi.

Phạm Nga