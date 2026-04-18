Ninh Bình thắng liền 3 trận V-League dù vắng Hoàng Đức

Ninh BìnhNinh Bình hạ PVF-CAND 3-0 ở vòng 19 tối nay, để có trận thắng thứ ba liên tiếp tại V-League 2025-2026.

* Ghi bàn: Gia Hưng 35', Thành Trung 38', Văn Thuận 61'.

Sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia cuối tháng 3, Nguyễn Hoàng Đức chưa thể trở lại thi đấu cho Ninh Bình vì chấn thương. Tuy nhiên, đội vẫn đạt kết quả tốt nhờ sự tỏa sáng của những cầu thủ U23, đặc biệt là Lê Văn Thuận. Lịch thi đấu từ vòng 17 đến 19 cũng ủng hộ khi HAGL, Becamex TP HCM và PVF-CAND đang trong nhóm đua trụ hạng.

Sau hai trận thắng 2-1 trên sân khách, Ninh Bình trở về sân nhà tiếp đón PVF-CAND, cũng là trận ra mắt của HLV người Hàn Quốc Bae Ji-won. Chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong 30 phút đầu và suýt thủng lưới ở phút 23 khi Dụng Quang Nho để mất bóng ở sân nhà. Joseph Mpande dốc bóng vào vòng cấm nhưng cú sút lại vào thẳng người Đặng Văn Lâm.

Tiền vệ Ninh Bình Trần Thành Trung (thứ ba từ trái sang) ghi bàn thứ hai trong trận thắng PVF-CAND 3-0 ở vòng 19 V-League 2025-2026, trên sân Ninh Bình ngày 18/4/2026. Ảnh: Ninh Bình FC

Khi thế trận có phần lép vế, Ninh Bình lại có bàn thắng ở phút 35. Geovane Magno cướp bóng rồi chuyền nhanh đến sát vòng cấm. Phạm Gia Hưng khống chế, đẩy một nhịp sang phải rồi sút xa đưa bóng liệng vào góc phải làm bó tay thủ môn Phí Minh Long. Ba phút sau, Ninh Bình lại tận dụng tốt pha cướp bóng phản công. Trương Tiến Anh dốc đến sát vòng 16m50 rồi chuyền cho Trần Thành Trung. Việt kiều Bulgaria sinh năm 2005 xử lý bình tĩnh rồi đặt lòng vào góc phải nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, PVF-CAND tiếp tục nhập cuộc tốt hơn, nhưng hai lần phải nuối tiếc ở phút 59. Đầu tiên là cú sút xa dội cột phải của Thái Bá Đạt. Sau đó, Ninh Bình làm mất bóng sau quả ném biên. Joseph Mpande chuyền nhanh vào vòng cấm cho Võ Anh Quân sút tung nóc lưới chủ nhà, nhưng việt vị.

Một phút sau, Ninh Bình một lần nữa phản công, rồi nhân cơ hội đội khách thiếu người vì Nguyễn Xuân Bắc đang nằm sân vì chấn thương. Imoh Friday băng vào vòng cấm sát đáy trái sau đường chuyền của Geovane, rồi căng ngang dọn cỗ cho Lê Văn Thuận đánh gót cận thành ấn định tỷ số 3-0.

Đây cũng là trận thứ ba liên tiếp tiền vệ sinh năm 2006 lập công. Ở hai trận trước, anh đều ghi bàn quyết định đem về 3 điểm cho đội nhà.

Ba chiến thắng liên tiếp giúp Ninh Bình có 37 điểm để củng cố vị trí thứ ba. Đội tiếp tục bám đuổi Thể Công và Công an Hà Nội, với lần lượt ít hơn 1 và 8 điểm, đồng thời chơi nhiều hơn một trận.

Tuy nhiên, thách thức đang ở trước mắt tân HLV Bae Ji-won. Từ vòng 20 đến 22, Ninh Bình sẽ gặp ba đối thủ khó chơi ở top trên là Hà Nội FC (24/4), Thể Công (3/5) và Hải Phòng (9/5).

Đội hình xuất phát

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Đỗ Thanh Thịnh, Patrick Marcelino, Trương Tiến Anh, Dụng Quang Nho, Đức Chiến, Trọng Long, Trần Thành Trung, Geovane Magno, Phạm Gia Hưng, Quốc Việt

PVF-CAND: Phí Minh Long, Phạm Lý Đức, Võ Anh Quân, Đào Văn Chưởng, Lucas Turci, Joseph Mpande, Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Trương Văn Thái Quý, Thái Bá Đạt, Anh Tuấn.

Hiếu Lương