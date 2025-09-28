Ninh Bình khánh thành Quảng trường Thời Đại

Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình Trục lễ hội và Quảng trường Thời Đại cùng nhiều dự án khác tại tỉnh Ninh Bình, ngày 27/9.

Sự kiện được tổ chức tại Quảng trường Thời Đại, phường Hà Nam. Hai dự án, công trình được khánh thành và gắn biển tối 27/9 gồm: dự án nút giao giữa đường Nguyễn Văn Linh với Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam; công trình Trục lễ hội và Quảng trường Thời Đại. Trước đó, chiều cùng ngày, tỉnh cũng khánh thành và gắn biển công trình nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại phường Hà Nam.

Nghi lễ khánh thành và gắn biển các công trình. Ảnh: Sun Group

Trục đại lộ lễ hội dài 1,5 km, rộng 150 m với điểm nhấn là Quảng trường Thời Đại và biểu tượng Trống Đọi Tam khổng lồ cao 32 m, đường kính 20 m. Thân trống được chạm khắc họa tiết di sản văn hóa truyền thống, tái hiện câu chuyện đời sống, lao động của người Việt, dựa trên nguyên mẫu trống Đọi Tam, Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Hà Nam (cũ).

Bao quanh trống là sân khấu nhạc nước hiện đại dài 1,6 km, gồm 5.280 vòi phun, 3.174 đèn LED và 664 bơm chìm công suất 2,2-110 kW. Hệ thống được lập trình tạo nên bản "hòa tấu" giữa âm nhạc, ánh sáng và nước. Toàn bộ công trình được hoàn thiện chỉ trong hơn 6 tháng, từ 10/2024 đến 4/2025, trở thành một trong những hạng mục thi công nhanh nhất của Sun Group.

Dự án nút giao Phú Thứ và nút giao giữa đường 150 m với QL1A, đường sắt Bắc - Nam là những công trình giao thông trọng điểm, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, kết nối cao tốc Bắc - Nam với Vành đai 3 - Vùng Thủ đô. Công trình đảm bảo sự liên thông với hệ thống giao thông đối ngoại, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh và khu vực lân cận.

Trong đó, dự án nút giao giữa đường Nguyễn Văn Linh với Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam có tổng vốn đầu tư hơn 143 tỷ đồng, từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy hoạch chung, quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang đã được phê duyệt, giúp kết nối giao thông trong khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sun Group

Tại lễ khánh thành, ông Phạm Quang Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết thời gian qua tỉnh tập trung quy hoạch, huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, qua đó thu hút đầu tư và thúc đẩy đô thị hóa, làm nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đánh giá Trục lễ hội và Quảng trường Thời Đại là dự án mang tầm chiến lược, nằm trong khu đô thị hiện đại, đồng bộ quy mô quốc gia, trở thành biểu tượng cho sự vươn lên của địa phương trong giai đoạn mới.

"Công trình không chỉ là hạ tầng đô thị, mà trở thành tác phẩm kiến trúc kết hợp truyền thống và hiện đại. Cùng với hệ thống nhạc nước, công viên Sun World Hà Nam, các đêm nhạc nghệ thuật và lễ hội pháo hoa, chúng tôi kỳ vọng nơi đây sẽ nhanh chóng trở thành 'tọa độ' giải trí sôi động, đặc biệt về đêm, của khu vực", ông Phạm Quang Ngọc nói.

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Bắc. Ảnh: Sun Group

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Bắc, kỳ vọng công trình sẽ là đòn bẩy phát triển, góp phần kiến tạo diện mạo mới cho Ninh Bình sau hợp nhất ba địa phương, đồng thời tạo động lực để "vùng đất di sản" đạt được mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035.

Ngay từ khi hoàn thiện giai đoạn đầu cuối năm 2024, Trục lễ hội và Quảng trường Thời Đại đã trở thành điểm vui chơi sôi động của Hà Nam (Ninh Bình), thu hút người dân và du khách với chợ đêm Vui Fest, các sự kiện văn hóa - nghệ thuật và chuỗi show pháo hoa, nhạc nước mỗi cuối tuần.

Hàng nghìn người dân và du khách tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Lễ Khánh thành và gắn biển các dự án, công trình trọng điểm. Ảnh: Sun Group

Công trình cũng là điểm khởi đầu cho hành trình khám phá công viên lễ hội - một trong 5 công viên lớn thuộc đại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City. Sau khi tham quan đại lộ lễ hội và Quảng trường Thời Đại, du khách có thể tiếp tục trải nghiệm tại các vườn nội khu như Đại Hoàng, Kim Bảng, Điền Viên; chiêm ngưỡng những công trình biểu tượng gắn với bản sắc văn hóa địa phương như cầu Long Kiều, cầu Kim Lọng, Kim Tiền, đường dạo Cổng Chuông. Du khách cũng có thể trải nghiệm chuỗi nhà hàng, cà phê mang phong cách làng quê với hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình, gợi nhắc nét đẹp truyền thống vùng đất.

Toàn cảnh Trục lễ hội và Quảng trường Thời Đại lung linh về đêm. Ảnh: Sun Group

Ngoài nghi thức khánh thành, sự kiện còn mang đến bữa tiệc nghệ thuật với sự góp mặt của nhiều ca sĩ trẻ như Issac, Hà Lê, Giang Hồng Ngọc, Hà Myo, Lan Hương, Lê Anh Dũng, Phạm Anh Duy...

Chương trình nghệ thuật gồm hai phần Miền đất thiêng và Việt Nam rạng ngời tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa Ninh Bình - Hà Nam, đồng thời ca ngợi đất nước qua các tiết mục Huyền thoại Tràng An, Ninh Bình ngày về, Tam Chúc - miền đất thiêng, Rừng vàng biển bạc, Hà Nam gọi mặt trời... Những màn trình diễn kết hợp âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo góp phần truyền tải thông điệp về niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, khát vọng thịnh vượng. Sự kiện khép lại bằng màn pháo hoa tầm cao.

Minh Ngọc