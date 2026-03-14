Ninh Bình hụt hơi trong cuộc đua vô địch V-League

Ninh BìnhNinh Bình đã không thắng năm trận liền tại V-League 2025-2026, sau khi thua Công an Hà Nội 1-2 ở vòng 16, tối nay.

Trước vòng này, Ninh Bình lần lượt thua Công an Hà Nội (CAHN) 2-3, HAGL 1-2, Nam Định 2-3, rồi hòa Đà Nẵng 1-1. Từ dẫn đầu bảng, Ninh Bình tụt xuống thứ ba với 28 điểm. Trong khi đó, CAHN dẫn đầu với hơn 7 điểm và thi đấu ít hơn một trận.

Cuộc đấu trên sân nhà là cơ hội để Ninh Bình thu hẹp cách biệt, để trở lại với cuộc đua. Thế nhưng, sai lầm xảy ra ngay phút thứ 2. Trung vệ Patrick Marcelino khống chế bóng lỗi, tạo cơ hội cho Alan Grafite đặt lòng chân trái vào góc trái trong vòng cấm khiến Đặng Văn Lâm chôn chân nhìn bàn thua.

Tiền vệ Ninh Bình Nguyễn Đức Chiến (áo đỏ) theo kèm Nguyễn Quang Hải trong trận thua Công an Hà Nội 1-2 ở vòng 16 V-League 2025-2026, trên sân Ninh Bình ngày 14/3/2026. Ảnh: VPF

Đây đã là sai lầm thứ hai liên tiếp của trung vệ người Brazil. Trước đó, anh cũng khống chế hụt dẫn đến bàn thua trong trận hòa Đà Nẵng 1-1.

Bàn thua sớm khiến kế hoạch tiếp cận trận của HLV Vũ Tiến Thành đổ bể. Trong khi đó, CAHN cũng chịu tổn thất khi Alan tái phát chấn thương, phải nhường chỗ cho Nguyễn Đình Bắc từ phút 15. Tuy nhiên, thế chủ động vẫn thuộc về đội khách với nhiều cơ hội ăn bàn.

Ba phút sau khi vào sân, tiền đạo sinh năm 2004 khiến chủ nhà thót tim với cú sút đi sát cột dọc phải. Bắc còn có pha đánh gọt ngẫu hứng đưa bóng đi chệch cột trái ở phút 42. Xen giữa là cú sút xa của Leo Artur vào phút 37 khiến Đặng Văn Lâm một phen vất vả.

Sang hiệp hai, tuyến giữa Ninh Bình vẫn lép vế trước lối chơi gắn kết của đối phương. Phút 63, Leo Artur đi bóng từ cánh trái rồi chuyền vào giữa. Cao Pendant Quang Vinh nhả ra cho Lê Phạm Thành Long khống chế thoải mái, trước khi sút xa đưa bóng đập đất vào góc phải nhân đôi cách biệt.

Lối chơi không tích cực buộc HLV Vũ Tiến Thành phải đưa ra quyết định táo bạo. Từ phút 75, Ninh Bình lần lượt tung một loạt cầu thủ U23 vào sân, gồm Lê Văn Thuận, Nguyễn Lê Phát, Trần Thành Trung và Nguyễn Quốc Việt. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ lập tức tạo hiệu ứng, đặc biệt ở khả năng pressing, và đem về thành quả ở phút 87. Sau đường chọc khe của Quốc Việt, Phạm Gia Hưng khống chế gọn gàng trong vòng cấm, trước khi sút chân trái xỏ háng Nguyễn Filip.

Nỗ lực trong những phút cuối, với 4 phút bù, là không đủ để Ninh Bình tạo nên cuộc ngược dòng. Khi trọng tài người Hàn Quốc Kim Woo-sung thổi hết giờ, các sự thất vọng bao trùm lên toàn bộ các thành viên chủ nhà. Họ giờ đã kém CAHN 10 điểm, và thi đấu nhiều hơn một trận.

Ninh Bình sẽ có cơ hội ngắt mạch trận thất vọng, khi chạm trán PVF-CAND ở tứ kết Cup Quốc gia trên sân nhà vào ngày 21/3. Sau đó, đội có gần hai tuần chuẩn bị nhân đợt tập trung của đội tuyển quốc gia dịp FIFA days.

Đội hình xuất phát

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Patrick Marcelino, Đỗ Thanh Thịnh, Trần Bảo Toàn, Lê Ngọc Bảo, Dụng Quang Nho, Đức Chiến, Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Gustavo Henrique, Imoh Friday

CAHN: Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Đô, Stefan Mauk, Lê Phạm Thành Long, Quang Hải, Leo Artur, Alan Grafite.

Hiếu Lương