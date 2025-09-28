Ninh Bình đứt mạch thắng ở V-League

Hải PhòngThủ môn Đặng Văn Lâm tỏa sáng, nhưng chỉ đủ giúp Ninh Bình hòa Hải Phòng 2-2 ở vòng 5 V-League 2025-2026, tối 28/9.

Trước vòng 5, Ninh Bình là đội duy nhất toàn thắng 4 trận đầu mùa, khi lần lượt hạ Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Đà Nẵng và Nam Định. Trên sân Lạch Tray tối 28/9, đội tiếp tục khởi đầu hanh thông với quả phạt đền ở phút 15, sau khi Gustavo Henrique bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức dứt điểm đánh lừa Đình Triệu để ghi bàn.

Ninh Bình cũng chịu tổn thất ở phút 13 khi Châu Ngọc Quang chấn thương, phải nhường chỗ cho Mạch Ngọc Hà. Sau đó, đội còn bị từ chối bàn thắng ở phút 23 do Gustavo việt vị trước khi chuyền cho Geovane Magno.

Thủ môn Đặng Văn Lâm (phải) thi đấu trong trận Ninh Bình hòa Hải Phòng 2-2 ở vòng 5 V-League 2025-2026, trên sân Lạch Tray, Hải Phòng ngày 28/9/2025. Ảnh: Hải Phòng FC

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Ninh Bình làm được trong hiệp một. Nửa sau chứng kiến đội khách bị đẩy lùi về sân nhà và phải chống đỡ các đợt tấn công ồ ạt của Hải Phòng.

Phút 32, Luiz Antonio sút phạt từ khoảng 30 m chếch biên trái bị Đặng Văn Lâm cản phá. Sau đó, Fred Friday và Antonio lần lượt sút vọt xà ở phút 32 và 34 trong thế trống trải. Đến phút 39, Antonio bứt tốc phản công trước khi vẩy má ngoài chân phải cho Friday băng vào vòng cấm. Tuy nhiên, cú đặt lòng của tiền đạo này bị Trọng Long băng về truy cản giảm lực sút giúp Văn Lâm khống chế.

Tuy nhiên, áp lực từ chủ nhà rồi cũng làm hàng thủ Ninh Bình sụp đổ ở phút bù thứ nhất. Lê Mạnh Dũng tạt từ biên phải sang cột đối diện khiến Mạch Ngọc Hà băng ra lỡ trớn. Hữu Nam bình tĩnh khống chế rồi căng ngang cho Bicou Bissainthe đặt lòng vào góc phải. Dù chạm được tay vào bóng, Văn Lâm không thể ngăn được bàn thua.

Hải Phòng suýt vượt lên ba phút sau đó, với đường chuyền ẩu của Patrick Marcelino. Hữu Nam chọc khe cho Friday bứt tốc vào vòng cấm, nhưng cú đặt lòng vào góc thấp phải bị Văn Lâm xoạc chân cản phá.

Sang hiệp hai, Ninh Bình tung Trần Bảo Toàn và Dụng Quang Nho vào thay Lê Hải Đức và Trọng Long. Sau đó, đội bất ngờ vươn lên dẫn trước nhờ pha tỏa sáng của Geovane. Từ khoảng cách 24 m chếch biên trái, tiền đạo Brazil vung chân trái đưa bóng đi căng vào góc phải thành bàn.

Geovane Magno (giữa) ghi bàn ở phút 50 cho Ninh Bình. Ảnh: Ninh Bình FC

Nhưng cách biệt một bàn chỉ tồn tại đến phút 63. Từ biên phải, Hữu Nam tạt chân trái đưa bóng xoáy đến cột xa. Friday băng vào không chạm bóng khiến Văn Lâm giật mình nhìn bóng đi vào lưới. 4 phút sau, Ninh Bình suýt nhận bàn thua thứ ba, nếu Văn Lâm không xuất sắc từ chối Friday trong pha đối mặt tương tự hiệp một.

Hải Phòng và Ninh Bình tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng dưới cơn mưa do ảnh hưởng của bão. Tuy nhiên, cầu thủ hai bên đều đưa bóng chệch cột hoặc không vượt qua được đôi tay của hai thủ môn.

Trận hòa 2-2 khiến Ninh Bình đứt mạch thắng. Đội có 13 điểm như Công an Hà Nội và Công an TP HCM, nhưng vẫn dẫn đầu bảng V-League nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+10 so với +8 và +2). Trong khi đó, Hải Phòng đứng thứ năm với 8 điểm.

Đội hình xuất phát

Hải Phòng: Đình Triệu, Nhật Minh, Bùi Tiến Dụng, Phạm Trung Hiếu, Triệu Việt Hưng, Bicou Bissainthe, Lê Mạnh Dũng, Hồ Minh Dĩ, Hữu Nam, Luiz Antonio, Fred Friday

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Patrick Marcelino, Đỗ Thanh Thịnh, Lê Ngọc Bảo, Lê Hải Đức, Đức Chiến, Hoàng Đức, Trọng Long, Châu Ngọc Quang, Geovane Magno, Gustavo Henrique.

Hiếu Lương