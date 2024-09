Ninh Bình, Đà Nẵng bội thu dịp 2/9

Kỳ nghỉ 2/9, ngành du lịch Ninh Bình có mức tăng trưởng thuộc top cao toàn quốc, trong khi khách đến Đà Nẵng bằng đường tàu, đường bộ tăng mạnh.

Nghỉ lễ năm nay (31/8-3/9) ngành du lịch Việt Nam vẫn còn một số khó khăn như giá vé máy bay cao khiến người dân chuyển hướng sang đi du lịch quốc tế, một số điểm nóng du lịch gặp mưa bão trước kỳ nghỉ. Dù vậy, nhìn chung các thành phố du lịch trên cả nước đều đón lượng khách và doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ 2023.

Ninh Bình là một trong những địa phương có du lịch "tỏa sáng" sau kỳ nghỉ khi mức độ tăng trưởng khách và doanh thu đều tăng thuộc top cao của cả nước. Trong 4 ngày nghỉ lễ, tỉnh ước đón 374.000 lượt khách, tăng gần 70% so với cùng kỳ 2023. Khách quốc tế ước đạt 74.000 lượt, tăng gần 280% so với kỳ nghỉ lễ 2023. Doanh thu toàn tỉnh ước đạt gần 650 tỷ đồng, tăng hơn 180% so với năm ngoái. Công suất sử dụng phòng đạt trung bình 85-90%, riêng hai tối 31/8 và 1/9, công suất sử dụng phòng đạt 100%.

Đoàn khách quốc tế ghé thăm cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Ảnh: Minh Đường

Để đạt kết quả bội thu dịp Quốc khánh, trước đó tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện nhằm thu hút khách du lịch như Lễ hội văn hóa ẩm thực Tam Cốc, chương trình văn nghệ hàng đêm tại khu phố cổ Hoa Lư, khai thác điểm du lịch mới chùa Vàng.

Đà Nẵng cũng là điểm đến đạt nhiều thắng lợi dịp lễ với tổng thu du lịch đạt 1.200 tỷ đồng, tăng gần 34% và đón gần 308.000 lượt khách ghé thăm, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng trong 4 ngày ước đạt 479 chuyến, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2023. Năm nay, lượng khách đi bằng bộ (phương tiện tự túc), đặc biệt từ các địa phương lân cận như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi tăng rất cao, theo Sở Du lịch Thành phố. Lượng khách đến Đà Nẵng bằng đường sắt đạt khoảng 10.678 lượt, tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm trước. Khách du lịch đường sông đạt khoảng 11.980 lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023.

Dịp Quốc khánh tại Đà Nẵng trời nắng đẹp, thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, tắm biển, trải nghiệm các dịch vụ, tham gia các hoạt động, sự kiện của thành phố.

Khánh Hòa cũng là điểm đến có số lượng chuyến bay tăng so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp giá vé máy bay năm nay cao. Tổng số chuyến bay đến và đi tại Khánh Hòa 4 ngày nghỉ lễ đạt 450 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ 2023. Bên cạnh đó, du lịch Khánh Hòa cũng được lợi nhờ đường bộ cao tốc thông suốt từ TP HCM đi Nha Trang và hệ thống đường sắt. Bến xe liên tỉnh kết nối 79 tuyến xe khách đi 28 tỉnh, thành trên cả nước và 1 tuyến nội tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của du khách.

Dịp lễ 2/9, mỗi ngày khoảng 170-175 chuyến xe xuất bến, trong khi các ngày bình thường có khoảng 140 chuyến. Năm nay, tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết được thông xe, khách di chuyển bằng phương tiện cá nhân tăng mạnh. Nhờ các lợi thế trên, 4 ngày nghỉ lễ tỉnh đón hơn 578.000 lượt khách, tổng thu du lịch đạt hơn 756 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ 2023.



TP HCM ước đón 980.000 lượt khách tham quan trong 4 ngày nghỉ lễ, tổng thu du lịch ước đạt 2.940 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách lưu trú tăng hơn 32% so với kỳ nghỉ năm ngoái, công suất phòng ước đạt 85%, tăng hơn 6% so với năm 2023.

Du lịch Hà Nội đón gần 673.000 lượt khách tham quan, tăng 5% so với nghỉ lễ năm ngoái. Tổng thu ước đạt 2.180 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ 2023. Theo Sở Du lịch Hà Nội, năm nay phần lớn người dân chọn nghỉ dưỡng tại các khu, điểm xung quanh ngoại thành, khiến xu hướng này tăng đột biến.

Bên cạnh đó, một số tỉnh thành cũng đón lượng khách lớn và đạt doanh thu cao dịp Quốc khánh gồm Quảng Ninh (doanh thu 870 tỷ đồng, đón 384.000 lượt khách); Nghệ An (635 tỷ đồng, 320.000 lượt); Bình Thuận (510 tỷ đồng, 385.000 lượt); Bà Rịa - Vũng Tàu (333,6 tỷ đồng, 556.000 lượt); Cần Thơ (221 tỷ đồng, 189.000 lượt); Thừa Thiên Huế (132 tỷ đồng, 130.000 lượt).

Khách du lịch tại Hội An chiều 2/9. Ảnh: Đắc Thành

Riêng du lịch Kiên Giang, nơi có Phú Quốc luôn là "điểm nóng" của cả nước nhưng bị "thất sủng" thời gian dài do vé máy bay cao, khởi sắc trong kỳ nghỉ 2/9. Doanh thu và lượng khách dịp này được đánh giá khả quan. Gần 160.000 lượt khách đến tham quan tỉnh trong 4 ngày, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng thu du lịch ước đạt 347 tỷ đồng, tăng 127%. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 16.000 lượt, tăng 171% so với nghỉ lễ 2023.

Thành phố Phú Quốc đón gần 76.000 lượt khách, tăng 21% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch đạt hơn 317 tỷ đồng, tăng gần 14% so với năm ngoái. Tổng thu du lịch tỉnh Kiên Giang đạt hơn 347 tỷ đồng, tăng 127%.

Theo thống kê, lượng khách quốc tế năm nay đến nhiều tỉnh thành như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc dịp 2/9 tăng từ 4% đến hơn 10% so với năm ngoái.

Nhóm phóng viên