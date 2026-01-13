Ninh Bình chiêu mộ ba ngôi sao U23 Việt Nam

Ninh BìnhBộ ba tuyển thủ Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Ngọc Mỹ và Lê Văn Thuận sẽ gia nhập Ninh Bình sau vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Chiều 13/1, đội bóng cố đô công bố đạt thỏa thuận với Thanh Hóa trong việc chuyển nhượng ba cầu thủ trẻ gồm Thái Sơn, Văn Thuận và Ngọc Mỹ. Thương vụ này thực tế đã có hiệu lực từ ngày 30/10/2025, nhưng Ninh Bình chờ đến khi U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng U23 châu Á 2026 mới chính thức công bố.

CLB Ninh Bình đăng thông báo chiêu mộ ba tuyển thủ chiều 13/1.

Trong ba cầu thủ kể trên, Thái Sơn giàu thành tích và kinh nghiệm nhất. Anh từng là nhân tố trẻ quan trọng dưới thời HLV Philippe Troussier. Còn tại giải U23 châu Á 2026, anh đóng góp rất quan trọng ở tuyến giữa. Bản lĩnh trận mạc, khả năng cầm nhịp và sự cơ động trong phòng ngự lẫn tấn công của Thái Sơn giúp anh trở thành linh hồn trong lối đá của Việt Nam.

Còn tiền đạo Văn Thuận và tiền vệ Ngọc Mỹ là những tài năng sáng tạo triển vọng. Trong đó Văn Thuận đá cánh có tốc độ, nhạy bén và kỹ thuật. Chính anh đánh đầu lái bóng khiến hậu vệ Kyrgyzstan phản lưới nhà, trong chiến thắng 2-1 của Việt Nam ở lượt thứ hai.

Tiền vệ Ngọc Mỹ có lối chơi không ngại tranh chấp, có khả năng hỗ trợ phòng ngự. "Đây là các cầu thủ trẻ tài năng, đã được rèn luyện và cọ xát trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn mà câu lạc bộ Ninh Bình đang kiên định theo đuổi", đội bóng cố đô nêu trong thông báo hôm nay.

Ninh Bình là tân binh của V-League 2025-2026. Sau 11 vòng, họ đang dẫn đầu với thành tích bất bại, đạt 28 điểm sau 8 thắng và 3 hoà. Với sự có mặt của ba tuyển thủ U23, Ninh Bình cho thấy tham vọng tranh ngôi vô địch cùng các ứng viên nặng ký khác.

Đức Đồng