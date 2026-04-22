Ninh Bình chi lót tay khủng mời HLV Chu Đình Nghiêm

CLB Ninh Bình bỏ ra 2 tỷ đồng mỗi mùa để mời HLV Chu Đình Nghiêm về dẫn dắt trong ba mùa giải.

Mức phí lót tay này được đánh giá là cao bậc nhất trong giới HLV nội ở V-League. Con số này bằng gấp đôi những gì Bình Dương trả cho cố HLV Lê Thụy Hải, nhà cầm quân tiên phong đề nghị lót tay ở V-League, giai đoạn 2014-2015.

Theo nguồn tin của VnExpress, Ninh Bình tiếp cận ông Nghiêm khi V-League tạm nghỉ để ĐTQG tập trung hồi tháng 3. HLV sinh năm 1972 có quyền tự do đàm phán với các đội khác do hợp đồng với CLB Hải Phòng sẽ hết hạn vào cuối mùa này, tức dưới 6 tháng. Đôi bên đã đạt thỏa thuận sơ bộ. Hợp đồng có thời hạn đến hết mùa 2028-2029 và chờ hoàn tất khi kết thúc mùa giải 2025-2026.

HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng chỉ đạo trong trận thắng PVF-CAND 3-1 ở vòng 2 V-League 2025-2026, trên sân Lạch Tray ở Hải Phòng ngày 23/8/2025. Ảnh: VPF

Thực tế, Ninh Bình đề nghị ông Nghiêm dẫn dắt từ cuối mùa này, nhưng bị từ chối. Ngoài còn hợp đồng với đội bóng đất cảng, quan điểm làm việc của nhà cầm quân gốc Thanh Hóa là không rời đội hay đến một đội bóng khác giữa chừng. Ông muốn có mùa giải trọn vẹn với Hải Phòng, sau đó bắt đầu xây dựng tập thể mới. Bên cạnh đó, việc xây dựng đội ngũ dựa trên hợp đồng dài hạn và được toàn quyền quyết định về nhân sự.

Ông Nghiêm, sinh năm 1972, được nhiều đồng nghiệp đánh giá là HLV hay nhất lúc này của Việt Nam. Khi còn thi đấu, ông chơi cho Công an Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nội ACB và Hòa Phát Hà Nội. Từ 2006, ông chuyển sang công tác huấn luyện ở CLB Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC) với vai trò trợ lý. 10 năm sau ông Nghiêm được đưa lên làm HLV trưởng và lập tức vô địch V-League. Trong 5 năm lèo lái đội bóng thủ đô, nhà cầm quân cá tính này sở hữu ba chức vô địch V-League, ba Siêu Cup Quốc gia, hai Cup Quốc gia, trở thành HLV giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Đến giữa năm 2021, do không duy trì được thành tích tốt, ông chia tay CLB Hà Nội.

HLV Nghiêm cập bến Hải Phòng trước thềm V-League 2022. Với lực lượng có hạn, thậm chí phải đi mượn cầu thủ, ông vẫn giúp đội chủ sân Lạch Tray đứng nhì bảng. Trong ba mùa tiếp theo, đội lần lượt đứng thứ 6 (2023), 7 (2023-2024) và 6 (2024-2025). Sau 19 vòng mùa này, Hải Phòng đang đứng thứ 6 với 27 điểm.

Ninh Bình nhắm đến ông Nghiêm sau ba lần thay HLV trưởng trong mùa giải đầu tiên trở lại V-League. Đội bóng cố đô khởi đầu bằng HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo, đạt thành tích bất bại 11 trận liền ở V-League và vào tứ kết Cup Quốc gia. Tuy nhiên, sau quãng nghỉ nhường chỗ cho U23 Việt Nam tập trung, họ thua liền ba trận, dẫn đến chia tay Albadalejo.

Sau đó, Ninh Bình bổ nhiệm ông Vũ Tiến Thành, vốn là Giám đốc kỹ thuật của HAGL, làm HLV tạm quyền với thành tích thắng hai, hòa một và thua một ở V-League. Đến ngày 15/4, đội chọn Bae Ji-won, cựu HLV thể lực tuyển Việt Nam và Thể Công, dẫn dắt đến hết mùa, còn ông Thành lên làm Giám đốc kỹ thuật.

Ninh Bình đang đứng thứ ba V-League với 37 điểm, kém đội dẫn đầu Công an Hà Nội 11 điểm. Giải đấu còn 7 vòng. Tại vòng 20 ngày 24/4, Ninh Bình sẽ tiếp Hà Nội FC.

Minh Khuê