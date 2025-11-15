Ningbo Ocean Shipping mở văn phòng mới tại Nhật Bản

Ningbo Ocean Shipping thành lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản thông qua hợp tác với đối tác địa phương Nitto Co., Ltd.

Ningbo Ocean Shipping (Japan) là bước triển khai thực tế trong lộ trình xây dựng mô hình "kép hạng nhất" (chiến lược phát triển đồng thời cảng biển và doanh nghiệp vận tải) của Cảng biển Chiết Giang, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới logistics nước ngoài. Sự kiện này thể hiện sự chuyển dịch trong hợp tác song phương Trung - Nhật, từ mô hình đại lý truyền thống sang hợp tác sâu rộng hơn, tạo động lực mới cho quan hệ vận tải biển giữa hai quốc gia.

Ông Tào Thành Ba, Chủ tịch Tập đoàn Cảng biển Chiết Giang kiêm Cảng Ninh Ba, Chu San, cho biết: "Ningbo Ocean Shipping cần mở rộng hơn nữa phạm vi hợp tác kinh doanh, hướng tới tầm nhìn toàn cầu, duy trì hoạt động thường xuyên của các tuyến vận tải quốc tế tại cảng Ninh Ba - Chu San, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các kênh logistics quốc tế."

Văn phòng mới sẽ tập trung khai thác sâu thị trường Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác thương mại Trung - Nhật và tích hợp hiệu quả các dịch vụ đại lý tàu biển, giao nhận hàng hóa bằng cách tận dụng lợi thế cảng trung tâm Ninh Ba - Chu San cùng nguồn lực bản địa của Nitto Co., Ltd.

Ngoài việc phục vụ tuyến vận tải Trung - Nhật, công ty còn hướng đến mở rộng dịch vụ trung chuyển từ Nhật Bản sang Đông Nam Á và Trung Đông, với mục tiêu xây dựng thương hiệu Ningbo Ocean Shipping trở thành một chuẩn mực logistics khu vực tại châu Á.

Hiện doanh nghiệp khai thác 10 tàu container trên các tuyến Nhật Bản, kết nối năm cảng lớn gồm Osaka, Kobe, Tokyo, Nagoya và Yokohama, cùng nhiều cảng khác như Moji, Hakata, Shimizu, Hiroshima và Naha.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)