Nina Group cung cấp giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp

Nina Group giới thiệu mô hình Nina Ecom Center, cung cấp giải pháp vận hành giúp doanh nghiệp tối ưu hoạt động và mở rộng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.

Trung tâm cung cấp giải pháp Nina Ecom Center được Nina Group ra mắt ngày 28/11. Theo đại diện Nina Group, hoạt động là bước đi chiến lược của tập đoàn trong việc hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, khẳng định định hướng trở thành đối tác tăng trưởng toàn diện cho thương hiệu tại Việt Nam.

Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, kéo theo nhu cầu chuyển đổi số và mở rộng kinh doanh trực tuyến của doanh nghiệp ngày càng cao. Sự cạnh tranh giữa các thương hiệu trở nên khốc liệt, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư bài bản vào vận hành gian hàng, tối ưu nội dung, quảng cáo và quản trị mạng lưới Creator. Nắm bắt xu hướng này, Nina Group phát triển Nina Ecom Center - mô hình tích hợp giữa vận hành thương mại điện tử, mạng lưới sáng tạo nội dung và đào tạo nhân sự, giúp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tính minh bạch trong toàn bộ quá trình bán hàng.

Nina Ecom Center được thiết kế với ba dịch vụ chủ lực, tạo nên hệ sinh thái thương mại điện tử tích hợp, cung cấp giải pháp toàn diện từ quản lý vận hành, sáng tạo nội dung đến đào tạo nhân lực chuyên môn cao.

Trong đó, Nina TSP mang đến dịch vụ vận hành thương mại điện tử trọn gói cho thương hiệu, bao gồm quản lý gian hàng, tối ưu hình ảnh, nội dung, chiến lược giá, quảng cáo (performance) và phân tích dữ liệu tăng trưởng. Giải pháp này giúp doanh nghiệp chuẩn hóa vận hành, tăng tỷ lệ chuyển đổi và phát triển doanh số bền vững trên các sàn.

Sự kiện giới thiệu mô hình Nina Ecom Center. Ảnh: Nina Group

Nina MCN là mạng lưới Creator được quản trị bài bản, kết nối thương hiệu với đội ngũ sáng tạo chất lượng. Hệ thống tập trung đào tạo và nâng cấp kỹ năng cho Creator, đồng thời triển khai các hoạt động review, video ngắn, livestream... theo tiêu chuẩn đo lường minh bạch, giúp thương hiệu truyền thông hiệu quả trên nền tảng thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, Nina Academy đóng vai trò đào tạo thực chiến cho những bạn trẻ muốn trở thành Content Creator chuyên nghiệp. Các khóa học chú trọng kỹ năng sáng tạo, quay dựng, hiểu thuật toán, đồng thời tạo cơ hội tham gia dự án thực tế trong hệ sinh thái Nina Group, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bà Nina Nguyễn, CEO kiêm Founder Nina Group (thứ 4 từ trái sang) phát biểu tại sự kiện ra mắt. Ảnh: Nina Group

Mô hình Nina Ecom Center mang đến quy trình vận hành thống nhất, giúp doanh nghiệp triển khai toàn bộ hoạt động thương mại điện tử thông qua một đối tác duy nhất từ quản lý gian hàng, tối ưu nội dung, đến truyền thông và phát triển đội ngũ. Cách tiếp cận theo tư duy performance giúp tối ưu chi phí, gia tăng doanh thu và củng cố mức độ hiện diện của thương hiệu trên các sàn.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Nina Nguyễn, CEO kiêm Founder Nina Group bày tỏ mong muốn giúp doanh nghiệp Việt không chỉ hiện diện trên môi trường số, mà còn kinh doanh hiệu quả, tự tin vươn tầm khu vực. Chuyển đổi số là xu hướng và cơ hội để doanh nghiệp tối ưu nguồn lực và nâng cao sức cạnh tranh.

Bà cũng khẳng định Nina Group sẽ tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trong suốt chặng đường kinh doanh, đảm bảo dịch vụ minh bạch, linh hoạt và không ngừng đổi mới để mang lại hiệu quả cao nhất.

Thái Anh