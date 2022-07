Nimbus One - tiện lợi như xe máy, an toàn như ôtô

ĐứcSo với những áp lực của việc lái ôtô đi lại hàng ngày, thì điều khiển một chiếc scooter điện mui kín có thể nhẹ nhàng hơn nhiều.

Hai lý do chủ yếu để ai đó chọn ôtô thay vì những loại xe nhỏ hơn, như xe máy, scooter, là độ an toàn và tác động của thời tiết. Nhưng Nimbus One lại sở hữu thiết kế kín như ôtô cùng những đặc tính an toàn như ôtô nên giải quyết được cả hai vấn đề trên.

Start-up có trụ sở ở Michigan, Mỹ, nói rằng Nimbus One "kết hợp sự tiện lợi và chi phí của một chiếc xe máy với độ an toàn và tiện nghi của một chiếc xe hơi".

Thiết kế 3 bánh và khoang lái khép kín nên Nimbus One có thể coi như một chiếc ôtô mini. Ảnh: Nimbus

Thiết kế của Nimbus One dạng 3 bánh, với hai bánh trước và một phía sau. Kết cấu này vững chãi hơn so với kiểu xe đạp ba bánh với một bánh trước và hai phía sau nhờ yếu tố chính nằm ở độ ổn định khi vào cua.

Trong khi kích thước chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với một chiếc xe máy, và chỉ chiếm 25% không gian đỗ so với một chiếc ôtô, Nimbus One có những đặc điểm chỉ xuất hiện trên xe hơi. Danh sách gồm một túi khí trước, thiết kế cabin kín, tức có thể ngăn mưa nắng, và thậm chí một số tính năng an toàn như các camera và thậm chí là AI để cảm nhận sự hiện diện của các phương tiện khác nhằm ngăn chặn va chạm.

Xe có một ghế chính, một túi khí, dây an toàn, và cả móc cài ghế trẻ em. Ảnh: Nimbus

Có một ghế chính cho tài xế và sẵn không gian cho một ghế phụ nhưng rất khiêm tốn, cùng không gian để đồ ở phía sau. Xe còn trang bị cả móc cài ghế trẻ em.

Nimbus One có thể coi như xe máy lai ôtô (autocycle), hoặc thuộc phân khúc xe ba bánh với những tiêu chuẩn như ghế, dây an toàn và vô-lăng. Tuy nhiên, dòng xe này chỉ được xếp hạng theo từng bang ở Mỹ thay vì ở cấp liên bang. Có nghĩa về cơ bản vẫn là phân khúc xe máy, hay môtô, và phải tuân theo mọi quy định về xe máy của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA).

Ở Mỹ, hiện có 31 bang có luật về autocycle. Cả 31 bang này yêu cầu xe phải có 3 bánh, 28 bang yêu cầu phải có vô-lăng, 19 bang đòi phải có dây an toàn, hay 15 bang quy định phải có cabin kín.

Với một ô đỗ ôtô thông thường, có thể để được 3 chiếc Nimbus One xếp ngang. Ảnh: Nimbus

Nimbus One có tốc độ tối đa 80 km/h và hành trình 150 km mỗi lần sạc. Xe trang bị pin 9 kWh. Pin có thể tháo ra để sạc và đội ngũ thiết kế kỳ vọng tương lai sẽ có những trạm đổi pin giống hãng Đài Loan Gogoro. Pin có thể sạc chỉ trong 1,2 giờ với cổng sạc Level 2, và cần 5,4 giờ nếu sử dụng ổ cắm gia dụng.

Nimbus One dài 2.300 mm, rộng chỉ 860 mm, trọng lượng 375 kg. Trang bị tiện nghi còn có loa kết nối bluetooth.

Mẫu autocycle sẽ bắt đầu giao tại Mỹ trong quý III/2023, và ở châu Âu dự kiến trong quý I/2024. Hãng hiện nhận đặt cọc 100 USD và sau đó, khách hàng sẽ cần trả thêm 9.980 USD để sở hữu một chiếc Nimbus One, hoặc giá thuê mỗi tháng là 200 USD.

Mỹ Anh (theo Electrek)