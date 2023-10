Niềng răng khay trong suốt có lợi ích như thế nào?

Niềng khay trong suốt (niềng răng trong suốt) có nhiều ưu điểm về thẩm mỹ, nhưng giá cao trong khi đó, niềng răng mắc cài xử lý dứt điểm được vấn đề di chuyển răng nhưng khó vệ sinh.

Những vấn đề về răng như hô, móm, mọc chen chúc gây ra những khó khăn trong vệ sinh miệng, ăn nhai, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, làm giảm sự tự tin khi giao tiếp. Do đó, nhiều người lựa chọn phương pháp niềng răng để có nụ cười đẹp. Bác sĩ Trần Thị Phương Thảo, Giám đốc phụ trách chuyên môn tại Nha khoa Smilecare, tư vấn ưu, nhược điểm của các phương pháp.

- Chỉ định niềng răng có giới hạn độ tuổi hay không, thưa bác sĩ?

Trên lý thuyết, độ tuổi niềng răng không giới hạn, chỉ cần còn răng là có thể niềng. Ví dụ người cao tuổi cần trồng răng giả, chúng tôi vẫn niềng những răng còn lại, chống xô lệch, giúp trồng răng giả thuận lợi hơn; những người khoảng 60, 70 tuổi có răng còn tồn tại khỏe mạnh ở trên hàm cũng có thể niềng.

Bác sĩ Trần Thị Phương Thảo tư vấn cho khách hàng có nhu cầu niềng răng.

- Những ai cần niềng răng?

Chỉ định niềng răng của nha khoa khá rộng. Nhiều khách hàng có nhu cầu niềng răng thẩm mỹ, ví dụ miệng bị hô, móm hoặc răng không đều, sẽ chỉnh nha để cười tự tin hơn.

Ở góc độ chuyên môn, chỉ định niềng răng rất rộng, vừa liên quan tới thẩm mỹ, vừa liên quan tới chức năng. Ví dụ bác sĩ chỉ định niềng khi răng chen chúc khấp khểnh, hô quá, móm quá. Lý do là hàm răng này gây ảnh hưởng đến việc vệ sinh răng miệng, không thể làm sạch những chỗ răng bị đổ, bị nghiêng, răng chen chúc. Khớp cắn lệch khiến lực nhai không đều, răng bị mòn, vỡ.

Bên cạnh đó, khớp cắn không đúng, chen chúc hoặc hàm bị hô, móm còn ảnh hưởng đến vấn đề xa hơn là khớp thái dương hàm. Đây là khớp nối hàm dưới với nền sọ, giúp hàm dưới chuyển động há ra, ngậm vào, đưa sang hai bên, di chuyển trước sau. Khi răng không đều và không đúng khớp cắn, vận động của khớp bị ảnh hưởng, gây ảnh hưởng đến vận động của khớp, ví dụ viêm, biến dạng khớp, há miệng kêu lục cục hoặc bị đau khi há miệng, khó há miệng...

- Kỹ thuật niềng răng trong suốt có gì khác biệt so với phương pháp truyền thống?

Khay niềng răng trong suốt bao gồm nhiều bộ khay, mỗi khay đeo từ 7 đến 10 ngày sau đó đổi sang khay mới. Khay niềng được thiết kế trên trình máy tính, được điều chỉnh phù hợp hành trình di chuyển răng của từng ca điều trị (cá nhân hóa).

Hiện có hai công nghệ sản xuất khay niềng trong suốt. Một là phòng khám sẽ lấy mẫu răng hoặc scan răng của bệnh nhân, sau đó gửi sang cho các công ty nước ngoài để sản xuất, dẫn đến giá thành cao. Phương pháp thứ hai là tự sản xuất khay tại phòng khám, ví dụ nha khoa Smilecare đã tự sản xuất khay niềng cho 800 khách. Chúng tôi sẽ scan răng của khách, sau đó di chuyển vị trí răng trên máy tính bằng phần mềm rồi in bằng công nghệ 3D để tạo khuôn, ép khay niềng. Chất liệu nhựa sản xuất khay niềng trong suốt được sử dụng trong y tế, nhập khẩu từ Trung Quốc, Đức, Mỹ cho ra 3 loại khay khác nhau.

Khách hàng có nhu cầu niềng răng để sở hữu nụ cười đẹp.

- Những phương pháp niềng răng nào đang được ưa chuộng, ưu nhược điểm của từng loại như thế nào?

Nha khoa hiện có hai phương pháp niềng răng gồm sử dụng mắc cài hoặc khay niềng trong suốt. Mắc cài chia ra làm mắc cài mặt ngoài và mắc cài mặt trong. Nếu không muốn niềng răng, khách hàng có thể sử dụng biện pháp răng sứ.

Mắc cài có nhiều ưu điểm, ví dụ giúp di chuyển răng tốt nên có thể xử lý dứt điểm được vấn đề sai khớp cắn, đặc biệt là những trường hợp khó. Tuy nhiên mắc cài khiến bệnh nhân khó vệ sinh răng miệng, ảnh hưởng đến ăn uống và cũng không thẩm mỹ.

Còn phương pháp niềng răng trong suốt đã được cải thiện hơn so với trước đây nhờ công nghệ máy tinh, công nghệ in 3D... Phương pháp này đã có thể can thiệp vào một số ca niềng răng khó, tiếp cận gần với chức năng của mắc cài, có tính thẩm mỹ vượt trội. Niềng răng trong suốt cũng đáp ứng tốt nhu cầu của người đi làm, cần giao tiếp nhiều do không làm lộ khay niềng. Một ưu điểm khác của niềng răng trong suốt là có thể tháo khay niềng để ăn uống, vệ sinh răng miệng sau đó đeo lại, không cần gắn chặt trên răng suốt 24 tiếng mỗi ngày như niềng bằng mắc cài.

- Nhiều người lo ngại phương pháp niềng răng trong suốt không thể đạt hiệu quả cao như cách truyền thống, bác sĩ có chia sẻ gì?

Đa số trường hợp bệnh nhân đến với tôi đáp ứng tốt với khay niềng trong suốt. Hiệu quả của quá trình phụ thuộc nhiều vào sự phối hợp của khách hàng, bên cạnh việc có phác đồ đúng. Nếu khách hàng bận rộn, quên hoặc không đeo khay đủ thời gian, không đeo theo yêu cầu của bác sĩ thì kết quả điều trị không tốt.

Khách hàng chỉnh nha định kỳ tại Nha khoa Smile Care.

- Vì sao niềng khay phù hợp cho người bận rộn?

Niềng khay trong suốt có thời gian tái khám là 3 tháng, kiểm tra khi có vấn đề bất thường, có thể không cần tái khám nếu răng di chuyển tốt. Trong thời gian chờ tái khám, mọi người có thể tự thay khay tại nhà, tần suất 7 đến 10 ngày một lần. Khi chải răng, mọi người tháo khay niềng ra và làm vệ sinh như không niềng, rất đơn giản.

Còn niềng răng bằng mắc cài bắt buộc tái khám sau 5 đến 6 tuần (hơn 1 tháng đến 1 tháng rưỡi) để điều chỉnh. Như vậy, niềng khay trong suốt giúp người bận rộn không cần dành quá nhiều thời gian đến gặp nha sĩ.

- Giá thành của phương pháp niềng răng trong suốt như thế nào?

Trước đây, giá thành một liệu trình niềng răng trong suốt khá cao, từ 80 đến 150 triệu đồng, tùy thuộc vào ca bệnh và nhãn hiệu sản xuất khay niềng. Khi đó, công nghệ này còn mới và ít công ty cung cấp khay niềng, chỉ có một vài thương hiệu đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đức.

Hiện tại, nhiều phòng khám răng ở Việt Nam đã có thể tự sản xuất khay niềng nên giá thành hạ xuống nhiều. Ở nha khoa Smilecare, tùy vào mức độ nặng, nhẹ của ca bệnh mà giá niềng khay trong suốt sẽ giao động khoảng từ 29 đến 58 triệu. Mức giá này không quá chênh lệch với mắc cài. Một số trường hợp đơn giản thậm chí còn thấp hơn. Ngoài ra, nha khoa còn có chương trình hỗ trợ trả góp chỉ từ 66.000 đồng một ngày dành cho sinh viên và người đi làm.

Yên Chi - Văn Hà

Ảnh: Nha khoa Smile Care