Niềm vui nhận nhà mới đón Tết của 23 hộ nghèo xứ Thanh

Liên tục chạm tay lên những vách tường mới, bà Phạm Thị Chưởng không giấu được niềm vui khi năm nay có thể đón Tết trong ngôi nhà khang trang, điều bà mơ ước cả đời.

Bà Chưởng là một trong 23 hộ dân nghèo của hai xã Thiết Ống và Điền Lư (Thanh Hóa) vừa được quỹ Kiến tạo ước mơ (do VNG bảo trợ) cùng Cục Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội (C06) của Bộ Công an trao tặng nhà tình nghĩa.

Nhiều năm qua, hai vợ chồng bà sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp, điều kiện sinh hoạt vô cùng khó khăn. Vợ chồng bà già yếu, hạn chế khả năng lao động, kinh tế bấp bênh nên việc sửa chữa nhà gần như là điều nằm ngoài khả năng. Cầm trên tay chiếc chìa khóa mới, bà liên tục thốt lên "nhà đẹp quá".

"Có được căn nhà mới, hai vợ chồng tôi có thể yên tâm sống vui sống khỏe", bà Chưởng nói.

Bà Chưởng cùng các đại diện của Quỹ Kiến tạo Ước mơ và C06 trong căn nhà mới. Ảnh: VNG

Giống như bà Chưởng, niềm vui ấy cũng hiện hữu trong mắt chị Cao Mỹ Duyên (làng Chun, xã Thiết Ống). Gia đình chị có bốn người, thuộc diện cận nghèo, sống trong căn nhà dựng tạm, xiêu vẹo tựa lưng vào sườn đồi. Chồng thường xuyên phải đi làm xa, thu nhập bấp bênh, còn chị một mình ở nhà chăm con, ai thuê việc gì cũng làm, kể cả công việc thợ nề, thợ hồ nặng nhọc. Vợ chồng chị chưa một ngày dám nghĩ mình sẽ có đủ tiền xây một căn nhà vững chãi.

"Biết tin nhận nhà, gia đình tôi không đêm nào ngủ được. Giờ có chỗ ổn định, chồng tôi yên tâm đi làm xa; còn tôi mong có một công việc để phụ chồng nuôi con", chị Duyên bày tỏ.

Là một trong những xã nghèo thuộc khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa, với địa hình phức tạp, Thiết Ống thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ và sạt lở đất. Nhiều hộ dân vẫn đang sống trong những căn nhà mục nát, xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt an toàn.

Ngôi nhà sàn cũ của gia đình chị Cao Mỹ Duyên. Ảnh: VNG

Nhà chị Duyên là một trong những điểm khảo sát đầu tiên của đoàn hồi đầu tháng 8. Mỗi trận mưa to, căn nhà dột đến mức chị Duyên và hai con phải mặc áo mưa để ngủ, bà Trương Cẩm Thanh, Chủ tịch Quỹ Kiến tạo Ước mơ, người trực tiếp đi Thiết Ống khảo sát nhớ lại.

Còn ngôi nhà sàn cũ của bà Lê Thị Định được dựng bằng vách tranh, sử dụng những thân cây gỗ để chống đỡ. Được dựng từ năm 2011, căn nhà đã bị nghiêng hẳn sau bão số 3.

"Đa phần người dân ở Thiết Ống là dân tộc Mường, thường sinh sống trong những căn nhà sàn lợp bằng cây muồng, nhưng do thời gian đã lâu, các vách nhà mủn tới mức tay không cũng xuyên thủng qua. Nhiều chỗ trong nhà, chỉ cần bước lệch một chút là chân có thể xuyên xuống khỏi sàn nhà", bà Thanh kể.

Đau ốm liên miên, cuộc sống mưu sinh hàng ngày của bà Định, người phụ nữ đã hơn 50 tuổi gặp vô vàn khó khăn. Hai vợ chồng bà đều bệnh tật, kinh tế kiệt quệ, phần lớn vào trông cậy sự giúp đỡ vào anh em họ hàng, hàng xóm.

Bà Trương Cẩm Thanh, Chủ tịch Quỹ (ngoài cùng bên trái) và Đại tá Trần Hồng Phú, Phó cục trưởng Cục C06 (ngoài cùng bên phải) trao tặng nhà cho các hộ dân xã Thiết Ống. Ảnh: VNG

Chỉ sau hơn 3 tháng kể từ khi bắt đầu thi công (từ tháng 9), mô hình nhà lắp ghép đã được quỹ Kiến tạo ước mơ phối hợp cùng C06 triển khai kịp bàn giao cho bà con. Những căn nhà mới khang trang được dựng lên ở nơi vốn dĩ chỉ là những mái lá rách nát, những sàn gỗ mục ruỗng hay những bức tường nghiêng sắp đổ.

Niềm vui của bà Chưởng, chị Duyên hay bà Định cũng là cảm xúc chung của 23 hộ gia đình xã Thiết Ống và Điền Lư được hỗ trợ xây dựng và trao tặng nhà ở tình nghĩa, đặc biệt sau những đợt mưa lũ, thiên tai kéo dài ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Với họ, chiếc chìa khóa nhỏ trên tay không chỉ mở ra cánh cửa một căn nhà mới, mà còn khép lại những tháng ngày nặng gánh lo toan về chỗ ở.

Chương trình hỗ trợ nhà là thành quả của sự phối hợp sát sao giữa Quỹ, Bộ Công an và chính quyền địa phương, hưởng ứng chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát mà Chính phủ triển khai mạnh mẽ suốt thời gian qua, theo tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Yên Chi