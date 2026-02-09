Niềm vui khi thấy cha mẹ mạnh khỏe dịp Tết

Quang Phú (34 tuổi) xin nghỉ Tết sớm để cùng cha mẹ dọn nhà đón xuân, bởi với anh cha mẹ khỏe mạnh, vui vẻ chính là món quà lớn nhất dịp Tết.

Với anh Quang Phú, kỳ nghỉ Tết năm nay mang đến nhiều cảm xúc rất khác. Trong năm qua, cha mẹ anh vài lần ốm bệnh nhưng may mắn dịp Tết này, sức khỏe của cả hai ông bà đã ổn hơn. Anh sống và làm việc ở TP HCM trong khi cha mẹ vẫn sống ở Cần Thơ, anh không thể chăm sóc cha mẹ hàng ngày, chỉ tranh thủ cuối tuần về nhà "đỡ đần giúp cha mẹ được việc nào hay việc đó".

Kỳ nghỉ Tết năm nay, anh ghép thêm vài ngày nghỉ phép để có thể ở bên cha mẹ nhiều hơn, hỗ trợ cha mẹ thu dọn nhà và sắm Tết. "Những năm trước, mỗi dịp Tết, cha mẹ mình vẫn đủ sức quán xuyến mọi việc trong nhà, từ thu xếp nhà cửa đến sửa sang từng góc nhỏ để đón năm mới. Còn bây giờ, mỗi lần về nhà, mình muốn làm nhiều hơn một chút để cha mẹ có thời gian nghỉ ngơi", anh Phú chia sẻ.

Niềm vui đoàn viên ngày Tết. Ảnh: Như Quỳnh

Trong niềm vui đoàn viên dịp Tết, những lúc cùng cha mẹ trang trí nhà cửa hay chuẩn bị mâm cơm truyền thống, nhiều người con - cũng như anh Phú - nhận ra cha mẹ không còn nhanh nhẹn như trước, đôi tay cũng cần nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Theo các nghiên cứu khoa học, những thay đổi này đến từ quá trình lão hóa tự nhiên. Vì sau 40 tuổi, cơ thể có thể mất đến khoảng 8% khối cơ mỗi 10 năm và suy giảm khoảng 40% một số loại tế bào miễn dịch, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và giảm chất lượng cuộc sống.

Chị Anh Thư (41 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Các Tết trước, cha mẹ tôi khỏe mạnh, có thể bế, cõng các cháu nhỏ nhưng mấy năm đổ lại đây, ông bà thường ngồi bên cạnh, vừa nghỉ ngơi vừa dõi theo cháu". Chị hiểu, sức khỏe người lớn tuổi giảm sút theo thời gian, vì thế, khi cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh đón Tết cùng con cháu là niềm may mắn đối với cả gia đình.

Nhiều người con chủ động quan tâm chăm sóc cha mẹ nhiều hơn, không chỉ trong những dịp đặc biệt, hay khi cha mẹ ốm đau mà ngay từ những sinh hoạt hàng ngày, từ bữa cơm, chế độ dinh dưỡng, vận động đến thói quen sinh hoạt.

Anh Phú, chị Thư cũng như nhiều người con đều cho rằng niềm vui ngày Tết chỉ trọn vẹn khi cha mẹ khỏe mạnh. "Mỗi dịp Tết, tôi thường chọn sản phẩm dinh dưỡng Ensure Gold làm quà biếu cha mẹ như một cách gửi gắm sự quan tâm và chúc sức khỏe. Với tôi, món quà sức khỏe là điều cần thiết và ý nghĩa dành cho cha mẹ", chị Thư chia sẻ.

Còn anh Phú cho biết, đối với anh, cha mẹ khỏe mạnh chính là nguồn động viên tiếp thêm sức mạnh và hy vọng cho cả gia đình trên hành trình phía trước.

Ensure Gold được nhiều người chọn làm món quà dinh dưỡng để chăm sóc sức khỏe cha mẹ. Ảnh: Như Quỳnh

Đồng hành những người con trên hành trình chăm sóc sức khỏe cha mẹ, Ensure Gold là món quà chúc sức khỏe được nhiều người chọn lựa trong dịp Tết. Đây là thực phẩm dinh dưỡng y học đến từ Abbott, có công thức dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, chứa HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ và YBG giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Không chỉ là thương hiệu được nhiều người con tin chọn, Ensure Gold còn chung tay lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Một hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Hà Nội có sự đồng hành của Ensure Gold. Ảnh: Như Quỳnh

Điển hình, chương trình "Chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi - Vì một Việt Nam khỏe mạnh" do Hội Thầy Thuốc trẻ Việt Nam, Abbott triển khai mới đây, với sự đồng hành của nhãn hàng Ensure Gold, Glucerna, bao gồm loạt hoạt động khám và tư vấn sức khỏe, trao các phần quà dinh dưỡng khoa học cho người cao tuổi tại Hà Nội. Chương trình góp phần chăm sóc các cụ ông cụ bà sống vui khỏe, sẵn sàng đón mùa Tết khởi sắc cùng gia đình.

Kim Anh