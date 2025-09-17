Niềm vui học đường 'gieo mầm' đam mê thể thao

Con đường đến thể thao chuyên nghiệp của tài năng "nhí" Trần Phúc Duy Anh và các tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thuỳ Linh, Phạm Thị Huệ đều bắt đầu từ niềm vui tập luyện khi còn nhỏ.

Mỗi buổi chiều sau giờ học, Duy Anh lại háo hức tâng bóng. Cậu bé 12 tuổi đã gắn bó với trái bóng tròn suốt 6 năm qua. Từ những ngày đầu tập ở câu lạc bộ cộng đồng, đến các giải U9, U11 Cúp Nestlé Milo và mới đây khoác áo U13 Hải Phòng, Duy Anh luôn tìm thấy niềm vui trong hành trình ấy.

Có bố là cựu cầu thủ bóng đá, Duy Anh lớn lên cùng những buổi theo bố ra sân, và niềm đam mê sân cỏ theo đó cũng lớn lên từng ngày. "Bóng đá đến với con một cách rất tự nhiên. Gia đình cho con chơi để khỏe hơn, có lẽ hình ảnh bố đã khiến con muốn noi theo và chọn bóng đá chuyên nghiệp", anh Minh Hiếu - bố Duy Anh chia sẻ.

Từ nhỏ, Duy Anh đã quen với những buổi tập bóng xen giữa lịch học văn hóa. Lịch trình hoạt động dày đặc không tạo ra áp lực cho cậu bé và gia đình, ngược lại, với em, chơi bóng đá là niềm vui bất tận. Chính niềm vui ấy là động lực đưa em tiến gần hơn tới ước mơ cầu thủ chuyên nghiệp.

"Con thích nhất là mỗi ngày được tâng bóng, được tập với các bạn. Con có thêm nhiều bạn mới, khỏe hơn và cũng vui hơn", Duy Anh kể.

Duy Anh (áo đỏ) thi đấu tại Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc năm 2024. Ảnh: NVCC

Theo báo cáo từ Vụ Giáo dục Thể chất (nay là Vụ Học sinh, sinh viên) thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2024, hơn 95% số trường học trên cả nước đã thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính khóa, 75% số trường có hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa. Số học sinh, sinh viên tham gia tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa đạt hơn 70%. Nhiều bạn nhỏ tâm sự, thích tập luyện thể thao ngoại khóa vì được vận động, không phải ngồi một chỗ, và được cha mẹ quan tâm bằng những món ăn yêu thích như hộp sữa, chiếc bánh khi tập luyện.

Từ niềm vui học đường đến tuyển thủ quốc gia

Để trở thành những tuyển thủ quốc gia, nhiều vận động viên quốc gia cũng có khởi đầu tương tự Duy Anh, nuôi dưỡng đam mê từ niềm vui nhỏ bé thời học đường. Đơn cử Nguyễn Thùy Linh, tay vợt cầu lông số một Việt Nam hiện nay, bắt đầu đến với thể thao thành tích cao từ những niềm vui tuổi thơ bên ông ngoại. Linh vẫn nhớ ngày bé, mỗi lần tâng cầu giỏi sẽ được ông ngoại thưởng một chén chè. "Càng lúc ông càng nâng yêu cầu về số lần tâng cầu nên mình hứng thú lắm. Ông còn dẫn mình tham gia các giải phong trào, đấu giao lưu với các bạn nên mình càng yêu thích cầu lông hơn", Linh hồi tưởng.

Từ niềm vui tâng cầu với sự động viên của ông ngoại, Linh ra Hà Nội tập luyện khi 10 tuổi, giành những danh hiệu đầu tiên tại Hội Khỏe Phù Đổng - một trong các sân chơi học đường góp những "viên gạch đầu tiên" xây dựng nền tảng cho sự nghiệp chuyên nghiệp của cô sau này.

Nguyễn Thùy Linh trong một trận đấu. Ảnh: NVCC

Phạm Thị Huệ, tay chèo kỳ cựu của rowing Việt Nam, từng giành vé tham gia Thế vận hội Paris mùa hè 2024 cũng đi theo con đường thể thao chuyên nghiệp từ những niềm vui tập luyện thời học trò. Chị vẫn nhớ cảm giác hồi hộp khi giành tấm huy chương đầu tiên ở Hội khỏe Phù Đổng. Niềm vui với chị lúc ấy thật giản dị: tiếng cổ vũ reo hò của bạn bè, lời động viên khen ngợi của thầy cô, những người bạn mới quen từ các giải đấu phong trào, và cả chiếc xe xanh quen thuộc của Milo nơi chị có thể uống sữa thỏa thích bên sân đấu. Kết hợp từ những cảm xúc đó, thể thao trở thành niềm vui và rồi là đam mê thực sự.

Ngày ấy, chị chọn môn đua thuyền, vì một hình ảnh đầy cảm hứng: "Nhìn các vận động viên nỗ lực khua nước với quyết tâm mãnh liệt, tôi mới nghĩ: mình cũng muốn như thế".

Phạm Thị Huệ trong một lần thi đấu. Ảnh: NVCC

Chung tay vun đắp đam mê thể thao từ học đường

Với nhiều người, hành trình thể thao khởi đầu từ những niềm vui thuở bé. Tuy nhiên, để niềm vui ấy trở thành động lực bền vững và các cá nhân phát huy tối đa tiềm năng khi trưởng thành, cần có sự đồng hành từ nhiều phía.

Nhiều phụ huynh Việt sẵn sàng ủng hộ con theo đuổi thể thao, bởi thấy vai trò của thể thao học đường trong việc phát triển toàn diện và mở ra cơ hội chuyên nghiệp.

Để đi đến quyết định gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp, Duy Anh cũng trải qua nhiều cân nhắc, cùng sự đồng hành của cả gia đình lẫn thầy cô. "Rất may mắn vì con luôn có thầy cô sát cánh. Dù ở xa, chúng tôi vẫn sắp xếp để có mặt cổ vũ con ở mọi giải", mẹ em chia sẻ.

Ngoài chế độ dinh dưỡng tại trung tâm, gia đình chăm chút thêm khi con về nhà. Từ việc chuẩn bị khẩu phần hợp lý đến những thói quen nhỏ như để sẵn một hộp Milo giữa giờ chiều, ba mẹ Duy Anh mong con vừa có đủ năng lượng cho buổi tập, vừa cảm nhận được sự động viên từ gia đình để thêm vững bước trên hành trình theo đuổi đam mê.

Tình cảm gia đình cũng là chỗ dựa vững chắc trong hành trình của vận động viên chuyên nghiệp Phạm Thị Huệ. "Chỉ mong con được sống hạnh phúc, được theo đuổi đam mê và trở thành người có ích cho xã hội. Chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp để có mặt cổ vũ con và bên cạnh con những lúc khó khăn nhất", mẹ của chị Huệ chia sẻ.

Bên cạnh gia đình, sự chung tay của nhà trường và cộng đồng cũng là bệ đỡ góp phần giúp trẻ phát huy tiềm năng thể thao. Những năm gần đây, các bộ ban ngành cũng như các doanh nghiệp đã đẩy mạnh đầu tư cho thể thao bằng nhiều hoạt động, tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển thể chất toàn diện và nuôi dưỡng đam mê từ sớm.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương - Trưởng phòng Bóng đá học đường, Liên đoàn Bóng đá TP HCM cho biết các chương trình bóng đá trẻ tại địa phương được triển khai đồng bộ. Năm 2024, Liên đoàn TP HCM đã hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản để đào tạo huấn luyện viên và cấp chứng chỉ quốc tế, mở ra cơ hội cho các em tiếp cận phương pháp giảng dạy tiên tiến.

Ông Đoàn Minh Xương, Trưởng phòng Bóng đá học đường, Liên đoàn Bóng đá TP HCM (bên phải). Ảnh: NVCC

Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp cũng chủ động đầu tư cơ sở vật chất thể thao, nhất là bóng đá. Trong đó, nhãn hàng Nestlé Milo nhiều năm liền tài trợ sân bãi, khung thành, bóng và trang phục thi đấu để đáp ứng nhu cầu tập luyện của các em. Ông Đoàn Minh Xương đánh giá sự đồng hành của Nestlé Milo không chỉ là hoạt động tài trợ, mà là sự đầu tư cho thể thao học đường, cho giáo dục và cho cả xã hội. "Khi các em được rèn luyện thể chất, kỷ luật và ý chí từ nhỏ, chúng ta sẽ có những công dân khỏe mạnh, trách nhiệm và có thể trở thành những vận động viên quốc gia trong tương lai. Đó mới là giá trị xã hội bền vững mà tất cả các bên chung tay mang lại", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Hơn 30 năm hợp tác cùng các cơ quan ban ngành, Nestlé Milo đã góp phần kiến tạo "hệ sinh thái" thể thao học đường phong phú như Hội khỏe Phù Đổng, các giải bóng đá, bóng rổ, bơi lội, bóng đá, Vovinam... thuộc khuôn khổ chương trình Năng động Việt Nam. Nhãn hàng cũng có những hoạt động đồng hành đấu trường khu vực như SEA Games và toàn thế giới như Thế vận hội Paris mùa hè 2024 vừa qua.

Những sân chơi đa dạng ấy đã góp phần khơi dậy hứng khởi, nuôi dưỡng đam mê và bồi đắp phẩm chất bền bỉ, kiên trì, kỷ luật cho các em. Dù các em có theo thể thao chuyên nghiệp hay không, thể thao học đường vẫn là những hành trang để các em mang theo suốt chặng đường trưởng thành.

