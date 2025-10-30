Niềm vui của ông Trump khi được Hàn Quốc tặng vương miện vàng

Tổng thống Trump cố kiềm chế cảm xúc khi được Hàn Quốc tặng vương miện vàng, nhưng ngôn ngữ cơ thể cho thấy ông rất phấn khích, theo chuyên gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không giấu nổi cảm xúc vui mừng khi được Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trao tặng bản sao vương miện vàng Silla cùng Huân chương Mugunghwa, phần thưởng cao quý nhất của Hàn Quốc, tại bảo tàng quốc gia Gyeongju hôm 29/10, theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Anh Judi James.

"Ngay khoảnh khắc được tặng vương miện, ông ấy không thể rời mắt khỏi nó. Đó là phản ứng điển hình khi món quà thực sự hợp ý người nhận", James bình luận với Mirror, thêm rằng các cử chỉ của Tổng thống Trump cho thấy ông đã "trở nên phấn khích cực độ" vào khoảnh khắc đó.

"Dù miệng vẫn khép, ông hơi xoay người qua lại. Đây là động tác cơ thể báo hiệu niềm vui đang được kiềm chế hết mức", James nhận định.

Tổng thống Hàn Quốc tặng bản sao vương miện cho Tổng thống Trump Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tặng bản sao vương miện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Video: Reuters

Chuyên gia người Anh cho rằng ông Trump sau đó đã không thể che giấu niềm vui. Gương mặt ông bừng sáng với nụ cười chân thành, rồi ông vừa bắt tay vừa vòng tay qua vai Tổng thống Lee Jae-myung.

James cho rằng đây là "cử chỉ thể hiện mong muốn được ôm chặt, nhưng vẫn giữ chừng mực, đồng thời bày tỏ sự biết ơn nồng ấm".

"Chiếc vương miện vàng này thật đặc biệt, và Huân chương Mugunghwa thật tuyệt đẹp. Tôi muốn đeo nó ngay bây giờ", ông Trump nói trong buổi lễ.

Hai món quà được Tổng thống Lee công bố tại Gyeongju, cố đô của vương quốc Silla cổ, nơi giới nghiên cứu từng phát hiện 6 chiếc vương miện vàng, trong đó có bản gốc của chiếc Cheonmachong được sao chép làm quà tặng ông Trump.

Đại diện phía Hàn Quốc cho biết vương miện tượng trưng cho "mối liên kết thiêng liêng giữa quyền lực của thiên giới và quyền lực ở hạ giới, cũng như tinh thần hòa bình trên bán đảo Triều Tiên".

Tổng thống Lee cho biết chiếc vương miện vàng là biểu trưng cho "tinh thần Silla", thời kỳ thiên hạ thái bình đầu tiên trên bán đảo, đồng thời thể hiện mong muốn mở ra kỷ nguyên vàng mới cho liên minh Hàn - Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay cảm ơn Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại bảo tàng quốc gia Gyeongju ngày 29/10. Ảnh: AP

Sau buổi lễ, Tổng thống Mỹ cùng lãnh đạo Hàn Quốc dự bữa trưa với thực đơn theo sở thích của ông Trump, gồm thịt bò Mỹ nướng, cá sốt tương ớt gochujang và những phần "hamburger mini" ăn kèm tương cà. Tráng miệng là "Món hòa bình", gồm bánh brownie dát vàng tượng trưng cho tình hữu nghị.

Thanh Danh (Theo Mirror, Chosun, Reuters)