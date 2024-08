Bữa sáng của học sinh nội trú gói gọn trong 5.000 đồng. Tô mì tôm, có chút rau, thịt vừa đủ lót dạ để bắt đầu ngày học. Bữa trưa và tối, nhà trường gói ghém xây thực đơn có món thịt và canh. Với học sinh bán trú, trường nhận được hỗ trợ từ dự án Nuôi em. Bữa ăn mỗi ngày có chi phí 8.500 đồng, do thầy cô trực tiếp nấu.

Cách đó không xa, học sinh trường mầm non Nậm Vì cũng trong tình cảnh tương tự. 90% trẻ em đang theo học thuộc diện hộ nghèo, đông con. Cá biệt có hộ 9-10 nhân khẩu thường xuyên rơi vào cảnh thiếu ăn mỗi mùa giáp hạt.

Bà Phạm Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng trường nói rằng trẻ mầm non cần hai bữa ăn mỗi ngày. Ở tuổi còn đói ăn, bữa cơm hàng ngày ở trường chỉ được trợ cấp 6.000 đồng mỗi suất cùng 2-3 kg gạo mỗi tháng do gia đình đóng góp. Chi phí khó đảm bảo no, chưa nói đến dinh dưỡng hay thực đơn phong phú. "Bởi vậy, việc uống sữa đối với các con là điều rất xa xỉ", bà Thủy chia sẻ.