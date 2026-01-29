Niềm tin tiêu dùng tại Mỹ thấp nhất 11 năm

Lo ngại về thị trường lao động và giá cả sinh hoạt khiến niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 1 sụt giảm.

Ngày 27/1, tổ chức nghiên cứu Conference Board công bố chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ trong tháng 1 chỉ đạt 84,5 điểm - thấp nhất kể từ tháng 5/2014. Trước đó, các nhà kinh tế học trong khảo sát của Reuters dự báo con số này là 90,9 điểm.

Sự suy giảm diễn ra trên diện rộng, bất kể quan điểm chính trị và mức thu nhập của người được khảo sát. Mức giảm mạnh nhất ở nhóm người tiêu dùng từ 35 tuổi trở lên, các hộ gia đình có thu nhập hàng năm dưới 15.000 USD và những hộ có thu nhập từ 50.000 USD.

Niềm tin ở nhóm thu nhập cao hơn cũng đi xuống. Trong thời gian qua, nhóm này là động lực chính thúc đẩy chi tiêu tại Mỹ. Đây là hiện tượng các nhà kinh tế học coi như mô hình chi tiêu hình chữ K, giúp hỗ trợ nền kinh tế ngay cả khi tăng trưởng việc làm gần như chững lại.

Người dân mua sắm trong một trung tâm thương mại ở Pennsylvania (Mỹ). Ảnh: Reuters

Diễn biến này có thể tăng sức ép buộc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump giải quyết cuộc khủng hoảng khả năng chi trả. Các nhà kinh tế học và phe đối lập cho rằng nguyên nhân là chính sách của ông Trump, như áp thuế nhập khẩu quy mô lớn.

Dù mối liên hệ giữa niềm tin tiêu dùng và chi tiêu thực tế khá yếu, một số nhà kinh tế học vẫn lo ngại khi niềm tin suy giảm đi kèm đánh giá tiêu cực về thị trường lao động. Quan điểm của người tiêu dùng về khả năng tìm được việc làm đã xuống mức thấp nhất trong gần 5 năm.

"Chỉ số niềm tin gần đây đều phóng đại mức độ suy yếu của chi tiêu. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu tín hiệu này sai hoàn toàn, đặc biệt trong bối cảnh thu nhập thực tế gần như đi ngang và tỷ lệ tiết kiệm cá nhân đang ở mức rất thấp", Oliver Allen - kinh tế trưởng tại Pantheon Macroeconomics cho biết.

"Vẫn có rất nhiều người đề cập đến giá cả, lạm phát, giá xăng, thực phẩm và hàng tạp hóa", Dana Peterson - kinh tế trưởng tại Conference Board cho biết.

Tỷ lệ người tiêu dùng cho rằng việc làm "dồi dào" đã giảm xuống 23,9% - thấp nhất kể từ tháng 2/2021. Gần 21% nhận xét việc làm "khó tìm" - cũng là mức cao nhất 5 năm.

Số người dự định mua các mặt hàng có giá trị lớn trong 6 tháng tới giảm xuống. Kế hoạch đi nghỉ cũng không nằm trong dự tính của nhiều người. Số người có ý định mua nhà hiện thấp nhất 9 tháng.

Hà Thu (theo Reuters)