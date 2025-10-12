Niềm tin tiêu dùng của người Mỹ thấp nhất 5 tháng

Lo ngại về giá cả và việc làm khiến niềm tin của người tiêu dùng Mỹ tiếp tục đi xuống trong tháng 10.

Khảo sát công bố ngày 10/10 của Đại học Michigan cho thấy chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ trong tháng này chỉ là 55 điểm, tương đương tháng 9. Đây cũng là số liệu thấp nhất kể từ tháng 5 và chỉ nhỉnh hơn thời điểm đầu năm nay, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hàng loạt chính sách áp thuế nhập khẩu.

"Các vấn đề tài chính cá nhân, như giá cao và triển vọng việc làm yếu vẫn là mối lo hàng đầu của người tiêu dùng. Họ không kỳ vọng những điều này được cải thiện đáng kể", Joanne Hsu - Giám đốc phụ trách khảo sát cho biết trong thông cáo.

Trong khi đó, việc chính phủ Mỹ đóng cửa 12 ngày qua không khiến người dân lo ngại về nền kinh tế, dù hơn một triệu nhân viên liên bang đã phải tạm nghỉ làm. "Các cuộc phỏng vấn cho thấy hầu như không có bằng chứng nào cho thấy việc chính phủ đóng cửa tác động đến quan điểm của người dân về nền kinh tế", Hsu cho biết.

Nhân viên xếp rau củ trong một siêu thị ở Washington (Mỹ). Ảnh: Reuters

Sau vài tháng hồi phục, niềm tin tiêu dùng của người Mỹ lại quay đầu giảm, do giá cả tăng cao và thị trường lao động yếu đi. Khảo sát tuần này cho thấy "sự suy giảm trong kỳ vọng về tài chính cá nhân cũng như khả năng mua sắm hàng hóa lâu bền".

Dù vậy, vài năm qua, niềm tin tiêu dùng thường không phản ánh chính xác về chi tiêu. Hè năm 2022, khi lạm phát Mỹ lên cao nhất 40 năm, niềm tin tiêu dùng cũng xuống đáy, nhưng người Mỹ vẫn chi tiêu mạnh tay trong năm đó.

Xu hướng này vẫn tiếp tục. Niềm tin năm nay yếu, nhưng người dân chưa giảm chi. Số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy doanh số bán lẻ tháng 8 đã tăng 3 tháng liên tiếp.

Các nhà kinh tế học cho rằng chi tiêu phụ thuộc chủ yếu vào sức khỏe của thị trường lao động. Thị trường này gần đây đi xuống, nhưng vẫn khá vững chắc, với tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp. Miễn là hoạt động sa thải không tăng mạnh, người Mỹ nhiều khả năng vẫn sẽ chi tiêu.

Tuy vậy, việc chính phủ đóng cửa đã khiến hàng loạt số liệu kinh tế không được công bố, trong đó có báo cáo việc làm tháng 9. Các báo cáo của doanh nghiệp tư nhân và Fed chi nhánh khu vực cho thấy thị trường việc làm tháng trước tiếp tục chậm lại.

Hà Thu (theo CNN, Reuters)