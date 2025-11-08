Niềm tin tiêu dùng của người Mỹ thấp nhất 3 năm

Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 11 của người Mỹ xuống thấp nhất kể từ giữa năm 2022, khi chính phủ đã đóng cửa hơn một tháng.

Ngày 7/11, Đại học Michigan công bố kết quả khảo sát niềm tin tiêu dùng trong nước. Theo đó, chỉ số này chỉ đạt 50,3 điểm trong tháng 11, giảm so với 53,6 điểm tháng trước. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 6/2022.

"Khi chính phủ đã đóng cửa hơn một tháng, người tiêu dùng bắt đầu lo ngại về những tác động tiêu cực tiềm tàng đối với nền kinh tế", Joanne Hsu - Giám đốc Khảo sát Người tiêu dùng tại Đại học Michigan cho biết.

Mức điểm tháng này tương đương giảm 6,2% so với tháng 10 và giảm 29,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, các nhà kinh tế trong khảo sát của FactSet lại dự báo tâm lý người tiêu dùng cải thiện nhẹ trong tháng này.

"Chỉ số này cho thấy nền kinh tế dường như đang chuẩn bị xuống dốc", Chris Rupkey kinh tế trưởng của FwdBonds nhận định.

Nhân viên xếp rau củ trong một siêu thị ở Washington (Mỹ). Ảnh: Reuters

Tâm lý bi quan xuất hiện ở tất cả nhóm tuổi, thu nhập và xu hướng chính trị. Tuy nhiên, báo cáo của Đại học Michigan lại cho thấy nền kinh tế đang đi theo hình chữ K - nhóm thu nhập cao vẫn lạc quan, còn nhóm thu nhập thấp lại chật vật.

Ví dụ, nhóm đầu tư vào thị trường chứng khoán có tâm lý tốt hơn, khi Wall Street gần đây liên tiếp lập kỷ lục mới. Nhóm này đóng vai trò then chốt vì có ảnh hưởng lớn nhất đến dữ liệu tiêu dùng tổng thể. "Việc họ duy trì sự lạc quan là yếu tố quan trọng với khả năng phục hồi của nền kinh tế nói chung", Thomas Simmons - kinh tế trưởng tại Jefferies nhận định.

Việc chính phủ đóng cửa khiến nhiều khoản hỗ trợ cho hàng triệu hộ gia đình thu nhập thấp bị cắt giảm, như tem phiếu thực phẩm. Hàng trăm nghìn nhân viên liên bang phải nghỉ việc tạm thời, trong khi nhiều người khác làm không lương. Khách du lịch cũng gặp tình trạng chậm trễ tại các sân bay do nhiều chuyến bay bị hủy.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ước tính quy mô GDP quý IV có thể giảm 1-2%. Dù phần lớn mức sụt giảm GDP sẽ được phục hồi về sau, CBO dự báo khoảng 7-14 tỷ USD sẽ mất vĩnh viễn.

Hà Thu (theo Reuters)