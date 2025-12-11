Niềm tin của anh vào tình yêu và hạnh phúc giản dị

Trong cuộc sống, anh là người vui tính, nhẹ nhàng, hòa nhã và luôn hướng đến lối sống giản dị, kỷ luật.

Anh luôn tin rằng mỗi người đều cần một mục tiêu để phấn đấu và một tình cảm để nâng đỡ tinh thần. Chính niềm tin ấy đã giúp anh giữ được sự lạc quan, kiên trì và không ngừng hoàn thiện bản thân trong suốt hành trình trưởng thành. Anh 33 tuổi, sinh ra và lớn lên tại một huyện ngoại thành Hà Nội. Anh cao 1m73, ngoại hình cân đối nhờ sở thích chơi thể thao. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã xây dựng cho mình một sự nghiệp ổn định. Dù chưa đạt đến mục tiêu cuối cùng, nhưng anh tin rằng mình có thể trở thành một điểm tựa vững chắc cho gia đình nhỏ sau này.

Trong cuộc sống, anh là người vui tính, nhẹ nhàng, hòa nhã và luôn hướng đến lối sống giản dị, kỷ luật. Anh tránh xa những thói quen không lành mạnh, giữ cho mọi thứ cân bằng. Thời gian rảnh, anh thích đọc sách và tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời cùng bạn bè. Anh luôn coi trọng tình cảm gia đình và bạn bè, mong muốn tìm được một người bạn đồng hành để cùng nhau chia sẻ những giá trị, cùng nhau nuôi dưỡng ước mơ. Nếu có duyên gặp gỡ, anh hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai hạnh phúc và bền vững.

Về người con gái anh tìm kiếm, mong em dưới 30 tuổi, có ngoại hình sáng sủa, sống lương thiện, biết quan tâm đến gia đình, cư xử chân thành với mọi người và không mang theo quá nhiều ràng buộc trong quá khứ. Chúc em một ngày thật vui vẻ và bình an. Đồng thời, cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể độc giả VnExpress luôn tìm thấy niềm vui, sự bình an và những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

