Niềm đam mê của ông Trump với âu phục

Ông Trump nổi tiếng là người chỉn chu, thích diện âu phục và thường tỏ ra khó chịu với những người không mặc trang phục này, kể cả Elon Musk.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/2 chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Nhà Trắng bằng câu nhận xét về trang phục: "Hôm nay ông ăn mặc thật chỉn chu", sau đó quay sang phía phóng viên, chỉ tay vào ông Zelensky với vẻ hài hước.

Tổng thống Ukraine khi đó mặc đồ dã chiến theo kiểu quân đội, trang phục mà ông thường sử dụng trong các chuyến công du nước ngoài suốt ba năm nổ ra chiến sự với Nga. Ông Zelensky giải thích rằng ông làm như vậy để thể hiện tinh thần đoàn kết với lực lượng vũ trang Ukraine và sẽ giữ phong cách này tới khi cuộc chiến với Nga kết thúc.

Trong cuộc gặp sau đó tại Nhà Trắng, trang phục của ông Zelensky một lần nữa gây chú ý, khi Brian Glenn, phóng viên kênh truyền hình cánh hữu Real America's Voice, chất vấn Tổng thống Ukraine tại sao không mặc âu phục (suit). "Nhiều người Mỹ cảm thấy ông không tôn trọng Nhà Trắng", Glenn nói, trong khi Tổng thống Trump chăm chú lắng nghe.

Điều này dường như khiến ông Zelensky khó chịu. "Tôi sẽ mặc âu phục khi cuộc chiến này kết thúc", ông trả lời. "Có thể là giống ông, hoặc tốt hơn, tôi chưa biết, chúng ta hãy chờ xem. Có thể là rẻ hơn". Với câu trả lời của mình, Tổng thống Ukraine dường như muốn bày tỏ: Tiền không thể mua được gu thẩm mỹ.

Trang phục kiểu quân đội của ông Zelensky trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 28/2. Ảnh: Reuters

Giống nhiều trang phục kiểu quân đội mà ông Zelensky đã mặc từ đầu cuộc chiến, chiếc áo dài tay ông mặc tới Nhà Trắng có biểu tượng cây đinh ba của Ukraine, do nhãn hiệu thời trang nam Damirli của Ukraine sản xuất. Nhà thiết kế của nhãn hiệu là Elvira Gasanova cũng là người thiết kế trang phục cho phu nhân của ông Zelensky.

Nhưng với Tổng thống Trump, người lâu nay nổi tiếng chỉn chu, âu phục mới là chuẩn mực. Ngay cả khi làm việc thường ngày, ông cũng mặc quần kaki. Trong Lễ lăn trứng Phục sinh năm 2017, ông mặc âu phục tối màu, thắt cà vạt đỏ, trong khi tại cùng sự kiện năm 2016, ông Barack Obama mặc quần bò.

Niềm đam mê với âu phục của ông Trump lớn đến mức ông sẵn sàng chỉ trích những người không mặc trang phục này, kể cả với tỷ phú Elon Musk, đồng minh thân cận của ông.

Tổng thống Mỹ đã mỉa mai thói quen mặc áo phông và đội mũ lưỡi trai của ông Musk trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News hồi tháng 2. "Ông ấy có đội ngũ nhân viên trẻ trung, thông minh, ăn mặc còn tệ hơn ông ấy nhiều", ông Trump nói về công việc của Musk tại Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE). "Họ chỉ mặc áo phông. Chỉ nhìn thôi, chúng ta sẽ không thể biết được họ đều có chỉ số IQ 180".

Ông Musk cười khúc khích, đáp lại bằng cách khẳng định ông chỉ đóng vai trò "hỗ trợ kỹ thuật". Nhưng hai tuần sau, Musk xuất hiện trong buổi phát biểu trước quốc hội khóa mới của Tổng thống Trump với bộ âu phục may đo tối màu, phối với áo sơ mi trắng và cà vạt xanh.

Đó không phải lần đầu ông Trump mỉa mai về cách ăn mặc của Musk. Trong cuốn All or Nothing: How Trump Recaptured America, tác giả Michael Wolff cho hay ông Trump từng cau mày khi Musk lên sân khấu vận động tranh cử ở Pennsylvania, đội mũ MAGA và mặc áo phông hở bụng.

Tỷ phú Elon Musk hở bụng khi nhảy trong một sự kiện vận động tranh cử của ông Trump tại Butler, Pennsylvania, ngày 5/10/2024. Ảnh: Reuters

"Chuyện quái gì với cậu ấy thế nhỉ? Tại sao cậu ấy không mặc áo phông vừa người?", Wolff thuật lại lời ông Trump lúc đó.

Ông Trump cũng mỉa mai những đối thủ chính trị khác vì trang phục thiếu chỉn chu. Năm 2022, ông công khai chỉ trích chính trị gia John Fetterman vì mặc áo trùm đầu, quần soóc tới buổi vận động tranh cử ở Pennsylvania, nơi Fetterman đang cạnh tranh ghế thượng nghị sĩ với đồng minh lâu năm của ông Trump là Mehmet Oz.

"Ông ta đúng là thảm họa. Ông ta mặc đồ thể thao, tôi chưa từng thấy ông ta mặc âu phục bao giờ! Mà bộ đồ thể thao ấy nom nhếch nhác không chịu nổi", ông Trump nói, so sánh trang phục của Fetterman với "một thiếu niên đang phê thuốc trong tầng hầm nhà cha mẹ".

Trước khi làm tổng thống, ông Trump thường xuất hiện trước công chúng trong trang phục do Brioni sản xuất. Đây là thương hiệu của Italy, chuyên may đo âu phục và sử dụng chất liệu vải cao cấp.

Những người thân xung quanh ông Trump cũng luôn ăn mặc trang trọng. Ba người con trai của ông thường xuyên mặc âu phục, thắt cà vạt. Phụ nữ trong gia đình thường đi giày cao gót, mặc váy cắt may tôn dáng.

Ở phương Tây, âu phục từ lâu đã là biểu tượng cho thấy những người mặc nó thuộc về một tầng lớp nào đó. Xu hướng thay đổi kiểu làm việc tại công sở sang làm việc từ xa, cũng như đại dịch Covid-19, khiến âu phục xuất hiện ít hơn tại các văn phòng Mỹ trong những năm gần đây, nhưng vị thế của nó bắt đầu thay đổi từ khi Tổng thống Trump nhậm chức.

Thượng nghị sĩ Fetterman mặc trang phục thường ngày là áo trùm đầu, quần soóc, tới dự lễ nhậm chức của ông Trump hồi tháng 1. Ảnh: AFP

Niềm đam mê với âu phục được coi là lý do ông Trump thường mỉa mai những người không sử dụng trang phục này trong các bối cảnh trang trọng. "Có lẽ trang phục thiếu chỉn chu cũng bị coi là hành động thách thức trong chính quyền của ông Trump", Ashley Fetters Maloy, phóng viên chuyên viết về mảng thời trang của Washington Post, nhận xét.

Hồng Hạnh (Theo Washington Post)