Nicole Kidman kể về ngày hay tin mẹ qua đời

Minh tinh Nicole Kidman suy sụp khi nhận tin mẹ mất vài phút trước khi nhận giải tại LHP Venice 2024, từng không biết vượt nỗi này thế nào.

Ngày 18/4, Nicole Kidman tham dự sự kiện HISTORYTalks ở Philadelphia. Trong cuộc trò chuyện với nhà báo Hoda Kotb, cô kể lại giây phút nhận tin dữ sau khi thắng giải Nữ chính xuất sắc cho vai Romy trong Babygirl tại liên hoan phim tháng 9/2024. Vài phút trước đó, cô vui sướng khi có thành tựu mới, nhưng nhanh chóng suy sụp khi biết mẹ - bà Janelle Ann Kidman - qua đời.

"Tôi sắp lên sân khấu và hay tin mẹ đã mất. Tôi lập tức trở về phòng ở Venice, leo lên giường và hoàn toàn sụp đổ. Tôi đã nghĩ: 'Mình không biết phải vượt qua chuyện này thế nào, không biết sống tiếp ra sao'. Mẹ có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời tôi. Vì thế, việc tôi phải ở Venice bấy giờ là một chuyện quá đau lòng", cô nói.

Tháng 3, diễn viên đăng ảnh chụp cùng với mẹ nhân dịp sinh nhật của bà. Ảnh: Instagram Nicole Kidman

Nicole Kidman tiếp tục kể lại nỗ lực rời Venice giữa đêm để về bên gia đình. Cô cho biết: "Tôi nhớ đã lên một chiếc thuyền trên kênh đào vào buổi tối, cố tìm đường ra sân bay nhưng sau đó quay lại và tự nhủ: 'Mình thậm chí không thể làm nổi việc này'. Rồi tôi quay lại giường, ở đó một mình. Chồng tôi không ở đó, các con cũng không. Tôi đến đây để nhận một giải thưởng, lẽ ra phải là điều tuyệt vời. Đây chính là sự tương phản của cuộc sống". Năm đó, cô còn trong cuộc hôn nhân với ca sĩ nhạc đồng quê Keith Urban.

Theo diễn viên, trải nghiệm đau đớn đó nhắc nhở cô rằng bản thân có thể kiên cường, vượt qua mọi thứ. Nicole Kidman cho rằng việc này giống một bài học quý giá mà mẹ từng dạy cô, sau đó nghệ sĩ đã truyền lại cho hai con gái: "Đừng bao giờ để ai phá hủy tinh thần của con".

Cô nói tiếp về mẹ mình: "Mẹ tôi đến từ một thời đại mà bà ấy không được nhận bất kỳ lời khuyên nào về sự nghiệp yêu thích. Bà nuôi dạy chúng tôi, hỗ trợ bố, giúp ông lấy bằng tiến sĩ. Về cơ bản, mẹ đã dành cả cuộc đời mình cho gia đình, không được theo đuổi công việc mơ ước. Mẹ tôi vô cùng thông minh".

Khán giả vỗ tay cho phim của Nicole Kidman ở LHP Venice Khán giả vỗ tay cho Nicole Kidman và êkíp phim "Babygirl" ở Liên hoan phim Venice 2024. Video: TikTok madamefigarofr

Theo People tại LHP Venice 2024, đạo diễn Halina Reijn của Babygirl thay Nicole Kidman phát biểu nhận giải, đọc bài nói được minh tinh chuẩn bị trước: "Tôi đang rất sốc và phải trở về với gia đình. Giải thưởng này dành cho mẹ tôi. Bà ấy đã đã định hình con người tôi, dẫn dắt và tạo nên tôi của hôm nay. Tôi vô cùng biết ơn khi được gọi tên mẹ trước mọi người nhờ Halina. Thật đau lòng khi thấy sự xung đột của cuộc đời với nghệ thuật, trái tim của tôi đã vỡ tan".

Cũng trong sự kiện HISTORYTalks, Nicole Kidman cho biết mẹ từng khuyến khích cô không giải nghệ khi bước sang tuổi 40. Thời điểm ấy, cô chuyển đến Nashville, đang mang thai và tự hỏi liệu có nên ngừng diễn. Khi đó, mẹ động viên cô "đừng hoàn toàn từ bỏ" công việc đã làm từ năm 14 tuổi, cho rằng phim ảnh trở thành một phần trong cô. Nhờ đó, Kidman tìm thấy một con đường khác thú vị hơn là làm nhà sản xuất.

Năm 2020, diễn viên đăng hình cũ chụp cùng bố mẹ và một trong hai con gái nhỏ của cô, không rõ thời gian chụp. Bố cô - ông Antony Kidman - mất năm 2014. Ảnh: Instagram Nicole Kidman

Nicole Kidman sinh năm 1967, là con gái của gia đình gốc Australia ở Hawaii. Cô hiện là một trong những minh tinh hàng đầu Hollywood. Theo IMDb, Kidman từng nhận 281 đề cử, đoạt 119 giải thưởng điện ảnh, trong đó có một tượng vàng Oscar và sáu giải Quả Cầu Vàng. Dự án gần nhất của cô là phim điện ảnh kinh dị Holland, ra mắt ngày 27/3.

Tháng 10/2025, cô và ca sĩ Keith Urban, bằng tuổi, ly hôn sau gần 20 năm chung sống. Cả hai có hai con gái là Sunday Rose, 18 tuổi, và Faith Margaret, 16 tuổi. Trước Keith Urban, cô có cuộc hôn nhân 11 năm với Tom Cruise, ly hôn năm 2001. Cô và Cruise có hai con nuôi.

Phương Thảo (theo People, Hollywood Reporter)