Nicole Kidman bức xúc khi bị hỏi về Tom Cruise

Minh tinh Nicole Kidman tức giận với phóng viên khi bị hỏi về cuộc hôn nhân không thành công với chồng cũ Tom Cruise.

Ngày 30/12, theo Fox News, Nicole Kidman tham gia buổi phỏng vấn với The Guardian về phim mới Being the Ricardos của đạo diễn Aaron Sorkin. Cô vào vai minh tinh Lucille Ball, giai đoạn cuộc hôn nhân của bà với Desi Arnaz sắp tan vỡ.

Trailer "Being the Ricardos" Nicole Kidman trong "Being the Ricardos". Video: Prime Video

Ở buổi phỏng vấn, Kidman nói cuộc hôn nhân của Ball và Arnaz tuyệt vời nhưng không có một cái kết đẹp. "Bạn không thể ép người khác cư xử theo ý mình. Đôi khi, chúng ta phải lòng với người sẽ không ở bên mình suốt cả đời. Tôi nghĩ khán giả dễ dàng đồng cảm với câu chuyện đó. Bạn có thể có con với người đó hoặc không. Tuy nhiên, tôi nghĩ hai nhân vật trong phim yêu nhau rất sâu đậm", Kidman nói.

Sau câu trả lời, phóng viên của The Guardian hỏi Kidman có liên hệ kịch bản với cuộc hôn nhân cùng Tom Cruise. Nữ diễn viên tức giận: "Ôi Chúa ơi! Không! Tuyệt đối không! Ý tôi là, nói một cách thẳng thắn, chuyện đó đã xảy ra quá lâu rồi và không liên quan gì đến trường hợp này. Tôi cũng không mong bị đối xử bất công như thế. Câu đó khiến tôi cảm thấy bị phân biệt giới tính bởi vì tôi chắc rằng đàn ông sẽ không bị hỏi tương tự".

Nicole Kidman (trái) và Tom Cruise là vợ chồng tư năm 1990 đến 2001. Ảnh: Reuters

Cuộc tình Nicole - Tom bắt đầu trên phim trường Days of Thunder năm 1990. "Tôi nhanh chóng bị Tom 'hạ gục' và điên cuồng vì anh ấy", Nicole từng nói với Vanity Fair. Khi đó, Tom Cruise mới ly dị vợ đầu Mimi Rogers. Cặp sao kết hôn dịp lễ Giáng sinh cùng năm. Minh tinh cho biết chồng là chỗ dựa vững chắc cho cuộc sống và sự nghiệp, giúp cô tránh khỏi bị quấy rối tình dục - điều thường xảy ra với các nữ diễn viên tại Hollywood thời bấy giờ. Họ nhận hai con nuôi - Jane Cruise (sinh năm 1992) và Connor Antony (sinh năm 1995) nhưng ly dị năm 2001.

Nicole Kidman sau đó cưới ca sĩ Keith Urban năm 2006 và có hai con gái. Cô chọn sống ở Nashville, bang Tennessee (Mỹ) vì sự riêng tư. Minh tinh thường cùng các con theo chồng lưu diễn khắp nước Mỹ. Tom Cruise cưới Katie Holmes và có một con gái nhưng ly dị năm 2012 sau sáu năm là vợ chồng.

Phương Mai (theo Fox News)