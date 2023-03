Nicolas Cage và vợ thứ năm được khen mặc sành điệu

Tại buổi ra mắt phim The Unbearable Weight Of Massive Talent tại New York hồi tháng 4/2022, cặp sao cùng chọn trang phục màu đen chủ đạo. Nicolas kết hợp suit nhung kim tuyến với sơ mi đen, Riko chọn kimono họa tiết hoa cỏ. Ảnh: AFP